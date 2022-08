Kopervik/Avaldsnes AT vant etter walkover

Kopervik/Avaldsnes AT ble tildelt tre poeng etter at Bryne 2 ikke møtte til kampen i 3. divisjon, Rogaland tirsdag. Kopervik/Avaldsnes AT tok sin første seier denne sesongen.

