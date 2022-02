Her er skiskytternes våpen mot ekstremkulden

Med spesialtilpassede hansker med innlagte varmetråder skal ikke 16–17 minusgrader i OL-anleggene i Zhangjiakou bite på norske skiskyttere.

NYE HANSKER: Tiril Eckhoff trente på mandag med de gamle hanskene, men etter at resten av skiskytterlandslaget landet tirsdag, vil de kunne bruke de nye hanskene (innfelt).

Etter tollproblemer og noen produksjonstekniske utfordringer fikk skiskytterne på herre- og damelandslaget levert «varmehanskene» i italienske Lavazé noen dager før de satte seg på flyet til Beijing.

Skiskytterne har fått spesialsydde hansker som er tilpasset hver enkelt utøver. Landslagets hanskeleverandør har gjort store endringer på den modellen som Quentin Fillon Maillet – som eneste skiskytter – hadde suksess med da kulden skapte trøbbel for resten av feltet under iskalde forhold i sesongåpningen i Östersund.

– Dette virker lovende, og bedre enn forventet, sier Vetle Sjåstad Christiansen om hanskene som har et batteri med tre styrker – og som varer én time.

– De har modifisert hansken. Håndflaten er blitt tynnere slik at grepet rundt børsa blir enklere. Samtidig er varmetrådene lagt mest mulig over hansken. Den eneste utfordringen er at tommelen er litt stor, slik at det kan bli utfordrende å lade ekstraskudd. Å skyte bør være mulig.

DET NYE VÅPENET: Denne hansken skal sørge for at de norske skiskytterne har de beste forutsetningene til å gjøre det skarpt i OL.

Sjåstad Christiansen sier han gleder seg til å teste hanskene i OL-anleggene hvor temperaturen de siste dagene har ligget på 16–17 minusgrader og en vind på 5–6 meter i sekundet, noe som gir skiskytterne ekstra utfordringer med å håndtere det iskalde metallet på geværet og få godfølelsen når det skal trekkes av.

Tarjei Bø er også begeistret.

– Kinetixx har vært helt rå i utviklingen her. Det er inspirerende å ha samarbeidspartnere som legger listen like høyt som oss når det kommer til detaljer og utvikling. Jeg ser frem til å teste ut hanskene i kulden i Beijing. Nå er vi maksimalt forberedt, sier Bø.

Fritt frem

Markedssjef Helmut Hanus sier at de norske skiskytterne står fritt til å bruke «superhanskene» også under konkurransene i OL siden de i praksis er tilgjengelig for alle. «Problemet» er at det bare er Norge og Frankrike som har hanskeavtale med selskapet. De andre nasjonene er bundet opp til andre utstyrsleverandører.

– Hanskene er egentlig ikke laget for konkurranse, men nordmennene får teste de ut og gjøre en vurdering om de kan bruke de under løpene. Quentin (Fillon Maillet) har jo benyttet de med hell, sier Helmut Hanus.

Veteranen Jakov Fak (34), som for snart 11 år siden forfrøs pekefingeren slik at han nesten måtte amputere, får også tilgang til de nye hanskene.