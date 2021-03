Storklubbenes jakt på Haaland: – Han vil være drømmen

MARBELLA (VG) Trolig er det kun åtte klubber i verden som er store nok til å ha et berettiget håp om å signere Erling Braut Haaland (20). Men noen er langt mer aktuelle enn andre.

MANGE BEILERE: Erling Braut Haaland (t.v.) er i søkelyset til verdens største storklubber. Lionel Messis Barcelona, Zinedine Zidanes Real Madrid og Pep Guardiolas Manchester City oppgis å være blant de som ønsker seg nordmannen. Foto: NTB/REUTERS/EPA/AP

Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Juventus, Manchester United, Barcelona, Liverpool og Bayern München.

Sannsynligheten for at Haalands neste karrieresteg blir til en av disse klubbene, er nærmere 100 prosent.

Ved hjelp av journalister som dekker de ulike klubbene dag inn og dag ut, har VG undersøkt nærmere hvor godt rustet de er for å tiltrekke seg fotballverdenens heteste talent.

Det er riktignok ikke gitt at han vil forlate Borussia Dortmund denne sommeren.

Ifølge en rekke rapporter i internasjonal presse har Haaland en utkjøpsklausul som trer i kraft først sommeren 2022, så med mindre Champions League-plassen glipper, er det mye som tyder på at han kan bli værende i én sesong til.

VG tok likevel temperaturen rundt de åtte europeiske gigantene:

Manchester City

Paul Hirst er Manchester-korrespondenten for den engelske storavisen The Times.

– Hva er klubbens posisjon i jakten på Haaland?

– City har laget en liste over spisser som kan erstatte Sergio Agüero som deres spydspiss. Haaland topper den listen.

– Hvordan ville han passet inn i laget?

– Som spiss i en 4–3–3-formasjon, som er noe City har manglet hele sesongen på grunn av Agüeros skadeproblemer og Gabriel Jesus’ ustabile prestasjoner.

– På en skala fra 1 til 10, hvor sannsynlig tror du at klubben får kloa i Haaland – og hvorfor?

– 7, men det kan hende de må vente til sommeren 2022 for å signere ham, for det er da klausulen hans trer i kraft. De vil neppe ønske å betale en ellevill sum i sommer. Pep Guardiola er en stor fan av Haaland og har en strålende CV når det kommer til å utvikle unge spillere. Det er grunn til å tro at dette vil være appellerende for Haaland.

Real Madrid

Miguel Ángel Lara dekker den spanske storklubben for avisen Marca.

– Hva er klubbens posisjon i jakten på Haaland?

– Real Madrid følger nøye med på ham. Sportslig er det ingen tvil om at det er en trygg signering, men den økonomiske situasjonen med pandemien og bygging av stadion gjør situasjonen annerledes. Det er allerede mange i klubben som foretrekker Haaland fremfor Kylian Mbappé. Men uansett hvem de skulle hente, må Real Madrid finne pengene til det.

– Hvordan ville han passet inn i laget?

– Veldig bra. Han er en spiller for alle typer kamper. Han scorer mål og kombinerer bra med lagkameratene uansett. Han er veldig komplett og Madrid trenger en storscorer.

– På en skala fra 1 til 10, hvor sannsynlig tror du at klubben får kloa i Haaland – og hvorfor?

– 6. Fordi jeg sliter med å se at Real Madrid kan punge ut store summer i sommer.

Chelsea

Liam Twomey dekker Chelsea for nettstedet The Athletic.

– Hva er klubbens posisjon i jakten på Haaland?

– Chelsea vil virkelig ha Haaland. En «nummer ni» på elitenivå er det gapende hullet i Chelseas lag nå og Haaland fremstår som spissen som vil definere det neste tiåret i europeisk fotball. Chelsea motiveres også av et annet aspekt: Hvis de ikke signerer Haaland, vil en av konkurrentene deres i Premier League eller Champions League gjøre det. Det handler også om å forsikre seg om at han ikke spiller mot deg de neste årene. Alt tyder på at Chelsea er klare til å bruke store penger på ham.

– Hvordan ville han passet inn i laget?

– Chelsea har mange kreative midtbanespillere, vinger og offensive backer som skaper sjanser. De trenger simpelthen en klinisk spiss som kan avslutte sjansene. Det virker å være liten tro på at Tammy Abraham er den spilleren. Haaland vil være drømmen for Chelsea.

– På en skala fra 1 til 10, hvor sannsynlig tror du at klubben får kloa i Haaland – og hvorfor?

– Det er veldig vanskelig å si nå. Jeg tror ikke noen kan vinne en budkrig mot Chelsea, så nøkkelfaktoren blir hvor han ønsker å dra. Det vet bare han. Han har sterkere forbindelser til City fordi faren har spilt der, og United på grunn av Ole Gunnar Solskjær. Noen medier har hevdet at han foretrekker Real Madrid. Det som er sikkert, er at Chelsea virkelig ønsker ham, og at de er blant kandidatene.

Juventus

Luca Bianchin dekker Juventus for Italias største sportsavis La Gazzetta dello Sport.

– Hva er klubbens posisjon i jakten på Haaland?

– Juventus har ikke offisielt tatt stilling til Haaland. Det vi vet sikkert, er at de hadde muligheten til å signere ham i fortiden. Haaland var i Torino, besøkte treningsfeltet og så på kamp med faren sin. Han er trolig Juventus-ledelsen største anger.

– Hvordan ville han passet inn i laget?

– Han ville vært perfekt. Juventus mangler en nummer ni. I fjor brukte de Paulo Dybala, som nå er skadet, og Gonzalo Higuaín, som nå spiller i USA. Álvaro Morata har hatt opp- og nedturer de siste månedene. Haaland ville vært det perfekte symbolet på en ny æra.

– På en skala fra 1 til 10, hvor sannsynlig tror du at klubben får kloa i Haaland – og hvorfor?

– Det er så vanskelig å svare på. Men vi må erkjenne noen fakta: 1) Juventus’ økonomiske situasjon er mer komplisert enn noensinne. 2) Forholdet til agent Mino Raiola er godt, som signeringen av Matthijjs de Ligt viste. 3) Fremtiden til Morata, Cristiano Ronaldo og Paulo Dybala er ikke sikker. Det er mange variabler å ta hensyn til.

Manchester United

Paul Hirst er Manchester-korrespondent for den engelske storavisen The Times.

– Hva er klubbens posisjon i jakten på Haaland?

– Skulle Haaland ønske å forlate Dortmund i sommer, så ønsker United å få beskjed. De har ikke gitt opp å beholde Edinson Cavani i ett år til, men Haaland er et mye yngre alternativ.

– Hvordan ville han passet inn i laget?

– Som spydspiss i 4–2–3–1-formasjonen Solskjær foretrekker. United ønsker en sterk, kraftfull spiller som både kan løpe i bakrom og kombinere med andre spillere. Haaland tikker begge boksene.

– På en skala fra 1 til 10, hvor sannsynlig tror du at klubben får kloa i Haaland – og hvorfor?

– 5. Pandemien har preget Uniteds økonomi. De er ikke like godt posisjonert som City til å by på Haaland. Det som gir United en fordel, er at Solskjær har jobbet med Haaland før, men det er trygt å si at City er en mye mer appellerende destinasjon for en ung spiller for øyeblikket gitt suksessen deres på banen.

Barcelona

Gerard Romero er en av de ledende FC Barcelona-journalistene og jobber for radiokanalen RAC1.

– Hva er klubbens posisjon i jakten på Haaland?

– Barcelona ønsker Haaland, men de har en komplisert økonomisk situasjon. Hvis de selger Antoine Griezmann, Philippe Coutinho eller andre, så kan de kanskje konkurrere økonomisk. Den gode tonen mellom agent Raiola og klubbpresident Joan Laporta kan også gjøre overgangen mulig.

– Hvordan ville han passet inn i laget?

– Det vil bety at man vil kunne kombinere den fremtidige beste spissen i verden med den beste fotballspilleren i verden gjennom tidene. Messi er en av Haalands største forkjempere fordi han ønsker at klubben skal signere så gode spillere som mulig.

– På en skala fra 1 til 10, hvor sannsynlig tror du at klubben får kloa i Haaland – og hvorfor?

– 7. De har ikke de økonomiske ressursene til å konkurrere med andre, men kan lokke med å spille med Messi.

Liverpool

Simon Hughes dekker Liverpool for nettstedet The Athletic.

– Hva er klubbens posisjon i jakten på Haaland?

– Jeg mistenker at Liverpool vil se på signeringer som ingen normalt sett ville foreslått.

– Hvordan ville han passet inn i laget?

– Roberto Firmino har slitt denne sesongen …

– På en skala fra 1 til 10, hvor sannsynlig tror du at klubben får kloa i Haaland – og hvorfor?

– 2. Han blir for dyr.

Bayern München

Tobi Altschäffl er tett på Bayern München tett for SportBild og Bild.

– Hva er klubbens posisjon i jakten på Haaland?

– De ser på ham som en veldig god spiller, men mener de har verdens beste spiller i Robert Lewandowski. De liker og beundre selvsagt Haaland, men ser ikke behovet for å signere ham. Det gir ikke så mye mening, han er veldig dyr og har ikke store muligheter til å spille alle kamper ettersom Lewandowski er der.

– Hvordan ville han passet inn i laget?

– Han ville ikke passet inn i det hele tatt i systemet de bruker nå, for de spiller 4–2–3–1. Det er ikke plass til Lewandowski og Haaland. Og måten Bayern spiller på, skaper ikke like mye rom for spisser som Dortmund, så det ville vært vanskeligere.

– På en skala fra 1 til 10, hvor sannsynlig tror du at klubben får kloa i Haaland – og hvorfor?

– 2 til 3. Det er ikke plass til ham så lenge Lewandowski er der. De trenger pengene til andre spillere.

