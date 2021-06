Se, en ny Kvia i Viking

56 år etter at bautaen Svein Kvia debuterte for Viking, er barnebarnet Simen Kvia-Egeskog (18) klar for sin aller første kamp med A-laget.

Simen Kvia-Egeskog har trent med A-laget til Viking i vår og sommer. Mot Sarpsborg fredag er han med i kamptroppen for aller første gang. Foto: Kjetil Flygind

– Det blir stort å få være med. Veldig kult.

Det sier Simen Kvia-Egeskog til Aftenbladet etter onsdagens Viking-trening i Jåttåvågen.

Kantspilleren spiller til daglig på Vikings juniorlag. Nylig scoret han fire mål da laget slo Brann 9–3 på SR-Bank Arena. Grunnet gode prestasjoner på trening og flere skader, blir 18-åringen med når A-laget fredag møter Sarpsborg på bortebane i Eliteserien.

Langt opp

Det er ikke mye som klinger bedre i Viking enn Kvia-navnet. Svein Kvia er Simens morfar. Den avdøde Viking-legenden spilte 551 kamper for de mørkeblå fra 1965 til 1980. Han hadde flere A-landskamper for Norge og er en ekte legende i klubben.

Kvia hadde rekorden for antall kamper i nesten 40 år før André Danielsen slo den i november 2019. Danielsen stoppet på 553 kamper for Viking.

– Det skal bli vanskelig å slå bestefar på antall kamper, tror jeg, smiler Simen. Og legger til at han vet hva navnet betyr i klubben. Han kjenner litt på presset.

– Jeg får prøve å skape mitt egen navn og ikke bare være barnebarnet hans. Han var også ung da han slo gjennom. Det er motiverende at han er en av de største i klubbens historie, sier Simen Kvia-Egeskog.

Svein Kvia fotografert på Stavanger stadion i 1990. Legenden spilte 551 kamper for Viking fra 1965–1980. Nå er barnebarnet klar for sin første kamptropp. Foto: Fredrik Refvem

Skaper entusiasme

Han har vært i Viking nesten så lenge han har spilt fotball. En liten snartur innom Madla, ellers har det vært Viking. At nok en unggutt fra klubbens egne rekker nå får sjansen, er helt i tråd med slik klubben ønsker å drive.

– Det gir motivasjon og selvtillit til oss unge. Klubben tror på de unge spillerne og gir oss sjansen. Det er gøy at vi kan få sjansen og muligheten til å ta steget, sier Simen.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim roser unggutten.

– Han har gjort et godt inntrykk på oss. Han er ung, men opptrer voksent. Han har trent en stund med oss, har et godt blikk, kan dra av folk, spille gode pasninger og han har mål i seg. Han er utrolig spennende. Han har noen steg til å gå. Men er i troppen nå og får smake på det å være en del av kamphverdagen vår. Det er utrolig kjekt for Viking som klubb at akademiet fortsetter å produsere gode spillere til oss på A-laget, sier Lunde Aarsheim.

– Svein Kvia er stor i Viking-historien. Både som spiller i og i andre sentrale roller. At Simen nå er med oss, er veldig kjekt. Han skal få ta dette steg og steg og ikke stresse. Det skaper entusiasme rundt klubben når man hører det kommer opp en ny Kvia.

Vikings adelskalender:

André Danielsen, 553 kamper Svein Kvia, 551 kamper Sigbjørn Slinning, 523 kamper Erik Johannessen, 501 kamper Torbjørn Svendsen, 500 kamper Sverre Andersen, 482 kamper Thomas Pereira, 433 kamper Bjarte Lunde Aarsheim, 425 kamper Olav Nilsen, 414 kamper Isak Arne Refvik, 407 kamper