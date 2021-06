Koteng om Hareide: – Lov å si det man mener

Det har kommet reaksjoner fra flere hold etter at Åge Hareide utalte at han ikke ønsker Pride-markeringer i idretten.

Ivar Koteng forteller at Rosenborg har et annet syn enn Hareide. Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

Rosenborg-treneren ytret til Adresseavisen at han ønsker at idretten er «helt fri for politikk og andre propagandasaker».

Dette sier styrelederen i RBK om Hareide:

– Vi mener det er viktig at Rosenborg er et forbilde og bidrar til at det er likeverd i samfunnet, og det har vi et bevisst forhold til, sier Ivar Koteng til Adresseavisen.

Til NTB sier Koteng at han ga Hareide beskjed om hva klubben mener i saken, som er at Rosenborg ønsker regnbuefargene velkommen i fotballen. Samtidig får Hareide lov til å mene akkurat det han vil.

– Vi er så heldige at vi bor et demokrati og man får lov til å si det man mener, det gjelder også vår trener.

– Trykker folk lengere inn i skapet

Blant de som reagerer på uttalelsene fra Hareide er FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Herrefotballen er ofte nevnt som den siste skansen. Jeg tror at det finnes skeive spillere på alle nivåer og mange er nok usikre på den påkjenningen det vil være å komme ut. De vil ha fokuset på idretten, ikke på legningen sin, sier Inge Alexander Gjestvang i Fri.

– Når Hareide bruker ord som propaganda om Pride, bidrar det til å trykke folk lenger inn i skapet, legger Gjestvang til.

Fotballpresident Terje Svendsen reagerer med stor ro.

– Det må være takhøyde for ulike meninger, skriver Svendsen i en SMS til Adresseavisen.

Enig med sjefen

Kristoffer Zachariassen reagerer på at Allianz Arena ikke kunne bli opplyst i regnbuens farger.

– Det er jo helt latterlig. Folk må få lov til å være glade i hvem de vil. Det er jo helt uvirkelig for oss som bor i Norge at det egentlig er en sak for UEFA. Jeg kan ikke se for meg hvordan det kan være et problem. At de klarer å gjøre det på den måten der synes jeg er helt latterlig, sier midtbanespilleren.

Kristoffer Zachariassen er toppscorer i RBK med 7 mål i Eliteserien. Strilen reager på Pride-bråket. Foto: Richard Sagen / Schibsted

RBK-toppscoreren er enig med treneren, i at fotballen ikke bør blandes med politikk.

– Politikk er politikk, og fotball er fotball. Selvfølgelig, den type ting bør ikke være noe som helst problem. Vi er kommet til 2021, man skal få lov til å være glad i den man vil, og være født der man er født, det skal ikke være noen som helst hindringer den type vis.