Koteng svarer: – Vi støtter Pride

Det har kommet reaksjoner fra flere hold etter at Åge Hareide utalte at han ikke ønsker Pride-markeringer i idretten.

Ivar Koteng forteller at Rosenborg har et annet syn enn Hareide. Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Rosenborg-treneren ytret til Adresseavisen at han ønsker at idretten er «helt fri for politikk og andre propagandasaker».

Dette sier styrelederen i RBK om Hareide:

– Vi mener det er viktig at Rosenborg er et forbilde og bidrar til at det er likeverd i samfunnet, og det har vi et bevisst forhold til. Vi støtter Pride, sier Ivar Koteng til Adresseavisen.

- Dette er Åges mening og ikke klubbens ståsted. Vi mener dessverre at det er slik at det fremdeles er behov for ulike markeringer i fotballen - også Pride, sier han i en pressemelding på klubbens hjemmesider.

Hareide beklager

Til NTB sier Koteng at han ga Hareide beskjed om hva klubben mener i saken, som er at Rosenborg ønsker regnbuefargene velkommen i fotballen. Samtidig får Hareide lov til å mene akkurat det han vil.

– Vi er så heldige at vi bor et demokrati og man får lov til å si det man mener, det gjelder også vår trener, sier Koteng.

Hareide selv står fast på sitt når det kommer til markeringer, men beklager en av sine uttalelser..

– Jeg er blitt sitert på at Pride er propaganda. Det mener jeg selvfølgelig ikke, og det beklager jeg. Jeg støtter Pride, men savner tydelige retningslinjer fra fotballens organer på hvilke markeringer man skal ta inn på fotballbanen, sier Hareide til RBK.

– Jeg er uenig i at fotballen ikke skal brukes til å fremme menneskerettigheter, avslutter Koteng.

– Trykker folk lengere inn i skapet

Blant de som reagerer på uttalelsene fra Hareide er FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Herrefotballen er ofte nevnt som den siste skansen. Jeg tror at det finnes skeive spillere på alle nivåer og mange er nok usikre på den påkjenningen det vil være å komme ut. De vil ha fokuset på idretten, ikke på legningen sin, sier Inge Alexander Gjestvang i Fri.

– Når Hareide bruker ord som propaganda om Pride, bidrar det til å trykke folk lenger inn i skapet, legger Gjestvang til.

Fotballpresident Terje Svendsen reagerer med stor ro.

– Det må være takhøyde for ulike meninger, skriver Svendsen i en SMS til Adresseavisen.

Les også Hareide ut mot Pride-markeringer: – Ikke bruk idretten

Enig med sjefen

Kristoffer Zachariassen reagerer på at Allianz Arena ikke kunne bli opplyst i regnbuens farger.

– Det er jo helt latterlig. Folk må få lov til å være glade i hvem de vil. Det er jo helt uvirkelig for oss som bor i Norge at det egentlig er en sak for UEFA. Jeg kan ikke se for meg hvordan det kan være et problem. At de klarer å gjøre det på den måten der synes jeg er helt latterlig, sier midtbanespilleren.

Kristoffer Zachariassen er toppscorer i RBK med 7 mål i Eliteserien. Strilen reager på Pride-bråket. Foto: Richard Sagen / Schibsted

RBK-toppscoreren er enig med treneren, i at fotballen ikke bør blandes med politikk.

– Politikk er politikk, og fotball er fotball. Selvfølgelig, den type ting bør ikke være noe som helst problem. Vi er kommet til 2021, man skal få lov til å være glad i den man vil, og være født der man er født, det skal ikke være noen som helst hindringer den type vis.