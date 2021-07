Dansk avis: Keeper kan bli Brann-sjefens første signering

Målvaktsveteran kan ende i Bergen, ifølge danske Herning Folkeblad.

Andersen har rik erfaring fra England og Danmark, men har ikke vært førstevalg på lenge. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352, NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Branns nye sportssjef, danske Jimmi Nagel Jacobsen, kan være nær å signere en landsmann. Det melder Herning Folkeblad.

Keeperen Mikkel Andersen (32) er kontraktsløs fra 1. juli, da avtalen hans med FC Midtjylland gikk ut.

Ifølge Herning Folkeblad, har Brann vist interesse for Andersen.

Verken Brann-sjef Jacobsen eller Andersens agentselskap har besvart BTs henvendelser torsdag.

Mikkel Andersen (til v.) i aksjon for Midtjylland i en treningskamp. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Andersens gamleklubb Midtjylland er blant de fremste i Skandinavia, men målvakten har den siste tiden i klubben vært et tredjevalg.

Har tre keepere

I Brann startet Håkon Opdal (39) som førstekeeper i år, men Eirik Holmen Johansen (28) har kjempet til seg plassen og stått de siste kampene. Også Markus Olsen Pettersen er i klubben.

Danske Andersen har bakgrunn fra en rekke klubber i England. Han har holdt til i blant annet Brighton, Brentford og Reading, i tillegg til danske Lyngby og Randers.

Han har ti U21-landskamper for Danmark. Som ung var Andersen et stort talent, som debuterte tidlig i toppfotballen og hadde en rekke klubbers interesse på seg. Andersen har også rik erfaring fra Europacup-spill, blant annet mot Manchester United.

Reddet straffe fra Mata

Da reddet han straffe fra stjernespilleren Juan Mata. Det ble 1–5-tap i den kampen, men i motsatt oppgjør var Andersen på laget som vant 2–1 mot gigantklubben.

Det er tidligere kjent at Brann har vært i dialog med Per Kristian Bråtveit om en mulig overgang, men for en drøy uke siden signerte Bråtveit for franske Nimes.

