Denne Formel 1-statistikken topper hverken Verstappen eller Hamilton

Den første alle Formel 1-førere ønsker å slå, er stallkameraten. George Russell og Pierre Gasly er de eneste som har gjort det i samtlige kvalifiseringer i år.

George Russell er én av to Formel 1-førere som har slått stallkameratene i samtlige kvalifiseringer i år. Foto: François Nel / Reuters

Aleksander Losnegård Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kort om saken:

Det første kriteriet alle Formel 1-førere blir målt opp mot, er hvordan de gjør det sammenlignet med stallkameraten sin.

Williams-fører George Russell og AlphaTauri-fører Pierre Gasly er alene om å ha slått stallkameraten sin i alle kvalifiseringer i år.

Søndagens Formel 1-løp starter kl. 15. Det vises på Viasport.

Alle Formel 1-førere deler den samme drømmen. De 20 som utøver en av verdens mest eksklusive idretter, drømmer alle om å kunne kalle seg verdensmester. Det første steget på veien mot å oppfylle den drømmen, er å slå stallkameraten. Det er også det viktigste en Formel 1-fører kan gjøre for å være sikker på å få beholde jobben.

Før lørdagens kvalifisering til Steiermarks Grand Prix i Østerrike var det kun to av dem som hadde gjort det i samtlige kvalifiseringer i år: Williams-fører George Russell og AlphaTauri-fører Pierre Gasly.

Det gjorde de også lørdag ettermiddag. Russell endte på 11.-plass og slo Williams-kollega Nicholas Latifi, som ble nummer 16. Gasly noterte seg for den 6. beste tiden i kvalifiseringen, mens hans japanske stallkamerat Yuki Tsunoda endte på 8.-plass.

– Det var en veldig positiv kvalifisering og små avstander, ikke sant? Når du ser på toppen er det så fint å være i en posisjon hvor vi helg kan kjempe om spennende plasseringer, sa Gasly etterpå.

Tsunoda ble senere tildelt en straff og starter søndag på 11.-plass.

Ble vraket av Red Bull

Gasly har slått tilbake etter mye motgang. I 2019 erstattet han Daniel Ricciardo i Red Bull Racing. Franskmannen klarte ikke å holde følge med Max Verstappen. I kvalifiseringer og løp var han stort sett langt bak nederlenderen. Så langt bak at Red Bull-toppene mistet troen på ham. Litt over halvveis ut i sesongen ble Gasly degradert.

Det skulle vise seg å være en velsignelse i forkledning. I det som da het Toro Rosso («Red Bull» på italiensk), som Gasly hadde kjørt for i forkant av opprykket til Red Bull, fant han seg raskt til rette igjen.

Høydepunktet i 2019 kom da han i den nest siste VM-runden kjørte inn til 2.-plass i Brasils Grand Prix. I fjor nådde Gasly nye høyder. Han vant det kaotiske løpet på Monza i Italia. Det var hans første seier i Formel 1. Etter løpet var den unge franskmannen emosjonell.

– Jeg har vært gjennom så mye i løpet av 18 måneder. I fjor tok jeg min første pallplass og nå har jeg tatt min første seier. Det har ikke gått opp for meg. Jeg har ikke ord, sa en rørt Gasly den gangen.

I begynnelsen av juni tok han sin første pallplass denne sesongen da han kjørte inn til en sterk 3.-plass i Aserbajdsjans Grand Prix i Baku.

Pierre Gasly jubler etter å ha blitt nummer tre i Aserbajdsjans Grand Prix i juni. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Aktuell for Mercedes

George Russells innsats i Williams vekker også oppsikt. Han har også allerede vist at han kjempe om de gjeveste plasseringene, forutsatt at han sitter i en raskere bil enn Williams-bilen.

I fjor vikarierte han én gang for Mercedes-fører og regjerende verdensmester Lewis Hamilton da landsmannen ble koronasyk. Under løpet i Bahrain ledet han lenge, før kluss under et pit stop fratok ham seierssjansen. Istedenfor var det Sergio Pérez som vant.

Farten han viste, førte til at spekulasjonene om hans fremtid tiltok i styrke. Russell er nemlig tilknyttet Mercedes sitt førerprogram. At både Lewis Hamilton og Valtteri Bottas kun har ettårskontrakter med Mercedes, gir ytterligere bensin på bålet. Sistnevnte har til gode å vinne en VM-tittel og er under et ekstra stort press i år.

Max Verstappen var raskest under lørdagens kvalifisering. Foto: Darko Vojinovic / Reuters

Verstappen raskest

Ikke overraskende var det Max Verstappen som var raskest i kvalifiseringen på «hjemmebane» i Østerrike. 23-åringen leder VM sammenlagt. Han er tolv poeng foran Hamilton. I søndagens løp starter de to nok en gang side om side. Hamilton ble nummer tre i kvalifiseringen, men rykker opp én plass fordi Bottas fikk tre plassers straff for et uhell i pit lane under en treningsrunde fredag.

Verstappen var fornøyd etter å ha sikret seg beste startposisjon.

– Det kaller vi simpelthen strålende, sa han på lagets samband.

– Max har vært så rask denne helgen. Vi skal gjøre vårt beste, men har nok ikke farten til å kjøre forbi ham, sa VM-toer Hamilton.