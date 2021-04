Viking kaster ukjent 16-åring i mål mot Åsane

Ingen av keeperne i A-troppen er tilgjengelige.

Magnus Rugland Ree kom fra Bogafjell og Sandnes til Vikings akademi tidligere i år. Nå står han høyst trolig lørdagens treningskamp mot Åsane. Foto: Viking FK

SR-BANK ARENA: Med unntak av Sondre Bjørshol (i trening neste uke) og Johnny Furdal, ser det lyst ut for Viking på skadefronten blant utespillerne foran sesongoppkjøringens første treningskamp mot Åsane lørdag.

Situasjonen er langt fra den samme blant A-troppens keepertrio. Iven Austbø er i ventekarantene og har ikke trent med laget de tre siste dagene. På grunn av den strenge smittevernprotokollen må han trolig holde seg hjemme også når Viking møter Åsane, bekrefter Viking.

Skader og ventekarantene

Arild Østbø har fått seg en kraftig smell i en tå, har heller ikke trent i det siste og er indisponibel. Det samme gjelder tredjekeeper Trym Ur som er skadet i en skulder.

Dermed ser det ut til at 16-åringen Magnus Rugland Ree, som har vært den eneste keeperen på treningsfeltet opp mot lørdagens kamp, får sin debut mellom stengene. Det skjer bare noen måneder etter at han kom fra Sandnes Ulf til Vikings akademi og en kontrakt ut 2023-sesongen.

– Slik det ser ut nå, blir det Rugland Ree som står i mål. Men det kommer til å gå bra, han har trent med oss jevnlig de siste månedene. Han kan navnene på spillerne og er et spennende talent, sier trener Morten Jensen til Aftenbladet fredag ettermiddag.

– En spennende keeper

Magnus Rugland Ree blir snart 17 år, men er allerede 195 cm. Viking forsøkte å hente den høyreiste keeperen til klubbens akademi for to år siden, men da valgte Bogafjell-spilleren Sandnes Ulf.

Viking-trenerne Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen er klare for sin debut når Åsane kommer til SR-Bank Arena lørdag. Foto: Carina Johansen

I fjor spilte han for G16- og U20-laget til Sandnes Ulf. Han har også vært med på Equinors talentleir og aldersbestemte landslag. Keepertrener Kurt Hegre la merke til talentet for et par år siden, og fikk napp i fjor høst da de la fram et tilbud og en karriereplan for de fem neste årene.

– Han er en spennende keeper med fysikk og god grunnteknikk. Så skal vi jobbe med det mentale og bidra med tempo i treningshverdagen. Det trenger en ung gutt å utvikle, sier keepertrener Kurt Hegre.

– Du har ingen betenkeligheter med å slippe ham til på dette nivået allerede?

– Nei, det gleder jeg meg bare til, svarer Hegre.

Slik stiller Viking

Slik stiller Viking i dagens kamp (4–2–3–1): Magnus Rugland Ree - Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Runar Hove, Viljar Vevatne - Joe Bell, Kristoffer Løkberg - Sondre Auklend, Samuel Fridjonsson, Kevin Kabran - Tommy Høiland.

Viking skal etter planen gjøre seks-sju bytter i løpet av kampen, blant andre kommer både Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha og Fredrik Torsteinbø på banen.

Det mest sannsynlige er at Arild Østbø tar plass på reservebenken i tilfelle det blir behov for et keeperbytte.