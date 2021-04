Eliteseriespiller fra Molde var «drittlei» og ble trener i 4. divisjon. Så kom motivasjonen tilbake.

Truls Erik Grøtta (23) er visekaptein i eliteserien. Neste sesong får han en enda større rolle.

Truls Erik Grøtta ser ØIF Arendals Sondre Paulsen hoppe inn under en eliteseriekamp i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder

Nylig signerte moldenseren ny kontrakt med eliteserieklubben Halden. Avtalen gjelder for de to kommende sesongene, og Molde-gutten har det siste året gjort sine saker godt i byen ved svenskegrensa.

Grøtta kom til Halden sommeren 2016, etter å ha blitt toppscorer med 223(!) scoringer på 22 kamper i 2. divisjon med Molde Håndballklubb. Men etter tre sesonger med varierende spilletid i Halden, begynte 23-åringen å gå lei. Motivasjonen dalte, og Grøtta valgte å se seg om etter nye utfordringer. I 2019 forlot han derfor Halden og ble spillende trener for Tistedal i 4. divisjon.

– Det hadde gått dårlig for meg her i Halden, med lite spilletid og ikke den utviklingen jeg hadde sett for meg. Jeg var egentlig drittlei av å gå i hallen. Jeg trengte en pause. Det var en lokal 4.-divisjonsklubb her nede som trengte trener, så da ble jeg spillende trener der et år, forteller Grøtta til Rbnett.

– Det passet meg perfekt da. De hadde mange rutinerte karer, med erfaring fra både eliteserien og 1. divisjon. Det var bare et par kamper vi vant med mindre enn ti mål, så det var mye kvalitet i laget. Året jeg hadde der ga meg mer lyst til å jobbe hardere for å satse videre. I perioden i Tistedal startet jeg også på et intensivt fysisk treningsprogram for meg selv. Det ga meg stor framgang på den fysiske biten. Etter hvert kontaktet Halden meg og ville ha meg tilbake. De fristet meg, og jeg hadde allerede tenkt at jeg ville spille på høyt nivå igjen. Jeg snakket med noen klubber i 1. divisjon, men eliteserien fristet mest, sier han.

Truls Erik Grøtta i aksjon for Halden i debutsesongen 2016/2017. Foto: Hans Petter Wille

Eliteseriespiller og rekrutt-trener

Foran denne sesongen var Grøtta derfor tilbake i eliteserieklubben Halden. Der har det blitt mer spilletid og mer ansvar på 23-åringen fra Romsdal.

– Da jeg dro til Tistedal var jeg nok innom tanken at jeg var ferdig med topphåndballen som spiller. Men jeg har alltid hatt en stor kjærlighet for håndball. Jeg er veldig motivert nå, sier Grøtta.

Etter en brukbar sesong i år, ble det ny toårskontrakt på Grøtta. Snart er også hans største konkurrent om spilletida, Trym Bilov-Olsen, borte fra klubben. Han skal nå spille for Runar.

– Trym har jeg spilt med i flere år, og vi er begge typiske playmakere. Når han gir seg, har klubben signalisert at de vil bruke meg til å styre angrepene, og at skal få det mer i min stil. Jeg liker at ballen flyter og at vi har et hurtig angrepsspill. Det blir mye ankomstspill og krysninger, med raske kombinasjoner. Det har det ikke vært så mye av i år. Derfor passer det meg perfekt at vi skal spille litt hurtigere. I tillegg passet det fint økonomisk, og jeg har fått en god pakke, sier Grøtta - som imidlertid ikke kan leve av håndballen.

– Denne sesongen har jeg vært eliteseriespiller og trener for rekruttlaget vårt i 2. divisjon. Så det har vært jobben min i år. Neste sesong er jeg mer usikker. Kontrakten jeg har fått er ikke så lukrativ at jeg kan leve kun på den. Derfor håper jeg at jeg kan fortsette som rekrutt-trener. Hvis ikke er det kanskje bruk for kompetansen min et annet sted, sier Grøtta - som har store trenerambisjoner også.

Permittert

Det har ikke vært spilt eliteseriekamper de siste månedene på grunn av koronarestriksjonene. Nylig bestemte Norges Håndballforbund at seriespillet er ferdigspilt, men Halden skal etter planen spille kvalifiseringskamp mot Falk Horten for å unngå nedrykk. Kampene spilles seinest i slutten av mai, men det er ikke klart om det lar seg gjøre.

Spillerne i Halden er i tillegg for øyeblikket permitterte.

– Vi har trent noen uker på egen hånd. I utgangspunktet varer permitteringen ut kontraktsperioden, til 31. mai. Vi venter bare på en avgjørelse om vi skal spille flere kamper denne sesongen eller ikke. Jeg forstår litt av grunnen til at vi er permitterte. Jeg holder ikke det mot klubben på noen måte. Jeg ønsker å fortsette her. Jeg har fått mye ansvar denne sesongen. Jeg er visekaptein og fått spille mye i forsvar. Jeg har ikke helt fått det til i angrep slik jeg ønsker, men neste år er jeg forespeilet en enda større rolle, sier Grøtta.