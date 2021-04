Tidligere tysk landslagsstjerne dømt til betinget fengsel for distribuering av overgrepsmateriale

Han spilte VM-finale i 2002 og EM-finale i 2008. Nå er Christoph Metzelder (40) dømt til ti måneders betinget fengsel.

DØMT TIL BETINGET FENGSEL: Christoph Metzelder fra ukens rettsak. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Det ble klart torsdag ettermiddag. Ifølge Süddeutsche Zeitung sa Metzelder seg i retten delvis skyldig og innrømmet å ha videresendt 18 filer med overgrepsmateriale av mindreårige.

Metzelder var også tiltalt for å ha vært i besittelse av 297 overgrepsfiler, men sa seg ikke skyldig i det.

– Jeg aksepterer dommen og ber om tilgivelse for ofrene av seksuell vold, sa den tidligere fotballspilleren i forbindelse med ukens rettsak.

Metzelder skal ha sendt bildene til tre forskjellige kvinner. Süddeutsche Zeitung skriver at bilder og videoklipp ble funnet på telefonen til Metzelder av etterforskerne.

– Jeg utvekslet ekstreme fantasier i disse chattene, sa 40-åringen.

MIDTSTOPPER: Tyske Metzelder var i en periode blant verdens fremste midtstopper, som her fra tiden i Real Madrid. Foto: MANU FERNANDEZ / AP

40-åringen har spilt i storklubber som Borussia Dortmund, Real Madrid og Schalke 04. Han spilte også 47 landskamper for Tyskland, inkludert VM-finalen i 2002 og EM-finalen i 2008 - som begge endte med tysk tap.

Karrieren til tyskeren ble etter hvert preget av mange skader og han la opp som profesjonell fotballspiller i 2013, 32 år gammel.

Metzelder var i løpet av karrieren med på flere store triumfer. Han vant blant annet Bundesliga i 2001/02-sesongen med Borussia Dortmund, LaLiga i 2007/08-sesongen med Real Madrid og den tyske cupen med Schalke 04 i 2010/11-sesongen.

EM-FINALE: Metzelder i duell med Fernando Torres under EM-finalen i 2008. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

For sitt frivillige arbeid fikk han også flere utmerkelser og Metzelder sier at han, av respekt for tidligere og fremtidige vinnere, vil gi tilbake alle offentlige utmerkelser.

Metzelder jobbet i mange år som ekspert og ekspertkommentator for Sky Deutschland, men har levd tilbaketrukket etter at saken først ble kjent 3. september 2019. Politiet gjennomførte da en razzia mot, hvor de blant annet gjennomsøkte huset hans i Düsseldorf.

– 3. september 2019 var et vendepunkt, profesjonelt, sosialt og privat, uttalte Metzelder i retten.