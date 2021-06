Slår seg sammen med Koteng: Dyrhaug og Sundby skal satse på langløp

Laget til Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby går inn i en betydelig langløpsatsing

Niklas Dyrhaug starter på langløpsatsingen i et helt nytt lag. Foto: Mariann Dybdahl

For nøyaktig ett år siden avslørte Dyrhaug og Sundby at de gikk inn i et felles team.

Da Team Eidissen/BN Bank ble offentliggjort, var planen å ta seg til VM på bekostning av landslagsløperne.

Slik gikk det ikke, men Dyrhaug fortsetter langrennskarrieren for fullt.

Nå slår teamet hans seg sammen med langløpslaget Team Koteng og blir Team Koteng Eidissen.

Astrid Øyre Slind, Chris Jespersen og Torleif Syrstad har fått nye lagkamerater i Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby. Foto: Mariann Dybdahl

Der blir duoen lagkamerater med Astrid Øyre Slind, Chris Jespersen og Torleif Syrstad.

– Vi hadde et veldig artig og bra år med laget Martin og jeg hadde, og vi var veldig fornøyd med oppleggete. Men vi var bare to løpere, og så fikk vi muligheten til å gå sammen med Team Koteng og danne et større lag som skal satse på langløpsklassikerne. Det blir veldig spennende. Vi gleder oss utrolig mye til det, sier Niklas Dyrhaug til Adresseavisen.

Det er RBKs styreleder Ivar Koteng som har stått bak Team Koteng. Benn Eidissen, som har vært med Dyrhaug og Sundby i et år allerede, blir også med videre som sponsor.

For to uker siden sa Dyrhaug til Adresseavisen at han satser mot OL i Beijing i 2022.

– Jeg ser en mulighet for å få gå 15 kilometer klassisk i OL. Det er målet. Men samtidig ser jeg at nåløyet er ekstremt trangt. Og det er trangere enn tidligere, når Norge skal sende åtte løpere til Beijing mot tolv i tidligere OL, sa han da.

Og avslørte samtidig at om OL ryker, er han fysen på langløp.

– Jeg har lyst til å gå for de store langløpsklassikerne, og langløp kommer til å bli større på grunn av at NRK har rettighetene til Ski Classics fra neste sesong, sa han.

Med Team Koteng-fusjonen på plass, ligger forholdene til rette for det.

Saken oppdateres.