Tronstad snakker ut etter hyllesten: – Det betyr alt. Jeg har jobbet hardt for dette

Sondre Tronstad gjorde sine saker meget bra mot Østerrike i Wien onsdag kveld. Foto: Ronald Zak / AP

For Sondre Tronstad var landslagsdebuten et bevis på at hardt arbeid over tid lønner seg. – Det betyr alt, sier kristiansanderen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden