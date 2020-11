Lagerbäck må rydde i egne rekker

Lars Lagerbäck (72) har all grunn til å være skuffet og irritert - selv om han hevder han ikke er det siste - over lekkasjer på fotball-landslaget, hans spillere. For en arbeidsleder kan ikke ha det sånn. Da mister han kontroll over gruppen sin.

BETENKT: Lars Lagerbäck på mandagens pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen

At media gjør jobben sin, forfølger tips og prøver å få ut informasjon i alle sammenhenger, det må selv en sindig svenske akseptere. Det vil media fortsette med. At han hakker litt på VG under pressekonferansen, er naturlig. Du føler deg angrepet fra flere hold, og du blir litt var på det meste etter en slik sak, som jeg vil tro tok på Lars Lagerbäck mer enn han kanskje vil innrømme.

Fordi har aldri har opplevd noe sånt før. Lagerbäck kalte det amatørskap, «ikke proffe». han var redd for at den kulturen de har bygd opp kan få seg en alvorlig smell, der folk skuler på hverandre, ikke stoler på hverandre - og ikke tør si noe i plenum, av redsel for at det kommer ut i media.

Og på et vis står alle litt maktesløse overfor anonyme kilder. Lagerbäck må velge strategi: Skal han bruke tid på å finne ut hvem, eller hvilke, det er som lekker til media? Og hva skal han gjøre hvis han/NFF mener de finner det ut? Straffe dem de mener er skyldige?

«Dette er en større foreteelse enn jeg er vant med,» sa Lagerbäck. Og han har håndtert tøffe, svenske fighter som involverer store stjerner med enda større egoer.

Det sier litt om tankene hans rundt denne saken.

For dette er en vrien øvelse. Lars Lagerbäck kommer, uansett, til å bruke tid på å snakke med de 25 spillerne han tok ut troppen som skal møte Israel, Romania og Østerrike. Det må han. Budskapet må spikres på tavlen:

Lojalitet. Lag. Moral. Alle de ordene som tilhører en prestasjonsgruppe.

Det er lojaliteten han er skuffet over at forsvant, hos en eller flere, på veien fra noen opphetete diskusjoner på Thon Hotel Nydalen og til det havnet i VG. Og det er det han må finne ut av: Hvorfor skjedde det? Var ikke harmonien så god som han trodde?

Lars Lagerbäck gjentok på pressekonferansen mandag, flere ganger, at han har sagt sitt om denne saken, og at han og Alexander Sørloth er blitt enig om å legge saken bak seg.

Spørsmålet er om det er så enkelt. At et kapteinsteam går ut og støtter landslagsledelsen - mot en spiller - hører også til sjeldenhetene. Lagerbäck fikk spørsmål om han hadde opplevd det før, og brukte lang tid på å tenke seg om. Svaret kom til slutt: - Nei, sa den rutinerte svensken, som har ledet landslag over tid i både Sverige og Island, samt et kort opphold som landslagssjef for Nigeria.

Men mye som har skjedd siden landslagsgjengen dro hver til sitt etter møtet med Nord-Irland 14. oktober, det er såpass spesielt at det anbefales en real debriefing - om det så tar to dager. For Lagerbäck og landslagsgjengen må komme i vater igjen, alt må tas opp, alle må få si sitt. Det er viktigere enn treninger før møtet med Israel på Ullevaal 11. november.

Jeg tipper på ordknappe landslagsspillere under denne landslagssamlingen. Det vil være naturlig, sånn fungerer det ofte når man ser en «fiende», ofte media.

Det er lettere å vende seg mot media enn mot sine egne. Jeg har sett det skje hundre ganger før, selv om det neppe har vært medias feil hver gang.

For Lars Lagerbäck er det viktigere å rydde i eget bo, finne ut om det er grums som ikke er kommet opp, om alle står sammen, også etter den siste tids hendelser.

Han hadde neppe regnet med at dette skulle prege den siste samlingen med laget i det merkelige året 2020.

Og media får han uansett ikke gjort noe med.

Det vet han godt.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK