Østenstad avgjorde for Klepp på overtid

Sandviken gikk på sitt fjerde strake tap da laget røk 2-3 for Klepp i Toppserien i fotball for kvinner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Elisabeth Terland sendte Klepp i ledelsen allerede etter sju minutters spill, og etter 37 minutter doblet Klepp ved Marie Andresen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0 til Klepp. Et kvarter før slutt reduserte Guro Bergsvand til 1-2 for Sandviken, og innbytter Synne Vatshelle Raa utlignet seks minutter senere. Hun hadde akkurat blitt byttet inn. Det avgjørende målet kom ved Marthine Østenstad to minutter på overtid. Klepps Marie Andresen og Nikki Stanton pådro seg gult kort. Etter oppgjøret på Klepp stadion har Klepp elleve poeng og Sandviken 19 poeng. Henrikke Holm Nervik var kampleder. 195 tilskuere så kampen. Sandviken spiller neste kamp mot Røa 17. oktober, og Klepp møter Kolbotn dagen etter.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.