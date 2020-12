Heftig norsk vinter i vente: Her er de heteste salgs­objek­tene i Europa

Landslagsstjernens knipe, Champions League-kométens prislapp, Ronny Deilas interesse for en gammel elev og en het trønder i Sverige. VG gir deg siste nytt om de overgangsaktuelle nordmennene i utlandet.

KAN FLYTTE PÅ SEG: Joshua King, Mathias Normann, Sander Berge og Tokmac Nguen er blant spillerne som kan skifte beite i januar. Foto: VG / SCANPIX / REUTERS / AFP

Januarvinduet 2021 er en todelt affære:

På den ene siden er markedet i en merkelig tilstand. Det er ikke lenge siden «sommervinduet» stengte i oktober, klubbene er i en uforutsigbar økonomisk situasjon, og troppene er gjerne fylt til randen for å takle det tøffe kampprogrammet.

På den annen side står en rekke nordmenn klare med pass i hånden og fotballsko i bagasjen.

Hva skjer med Tokmac Nguen etter herijngene i Champions League? Får Joshua King slutt på sitt mareritt? Kan Sander Berge forlate Sheffield United allerede? Hvor havner Mats Møller Dæhli? Vil noen betale Mathias Normanns rådyre prislapp?

Det er noen av spørsmålene VG har forsøkt å besvare etter samtaler med en lang rekke kilder tilknyttet det internasjonale fotballmiljøet:

Tokmac Nguen (Ferencvaros)

Scoring mot Dinamo Kiev i Champions League. Målgivende pasninger mot Barcelona og Juventus. Syv mål på elleve seriekamper. Tre mål på fem kamper i Champions League-kvalifisering.

Sånt blir det interesse av. Men det fører også til en betydelig prislapp: Ifølge VGs opplysninger krever Ferencvaros mer enn 30 millioner kroner for 27-åringen, som har halvannet år igjen av kontrakten.

Det brygger opp til storm rundt nordmannen. Klubbene sirkler rundt Nguen som haier med ferten av blod. Det samme gjør agentene. Spillerens avtale med Base Soccer Agency løp nemlig nylig ut. Nå kryr det av agenter som tilbyr ham ulike muligheter.

Etter det VG forstår, skal Nguen være et populært objekt hos pengesterke klubber i Midtøsten. En heftig kontrakt i et arabisk land som Qatar, Dubai eller Saudi-Arabia var aktuelt for halvannet år siden, men etter Champions League-suksessen virker det mer sannsynlig at han vil prioritere et sportslig prosjekt.

VG er kjent med at det var interesse for Nguen fra både Tyrkia og Italia i sommer. Det kom også et betydelig bud fra Emiratene. Det er ingen grunn til å tro at han har blitt mindre ettertraktet.

Joshua King (Bournemouth)

Det har vært et kaotisk år for den norske landslagsstjernen. I januar var han nær ved å bli Manchester United-spiller. Han hadde forhåpninger om at det skulle skje i sommer isteden, men klubben i hans hjerte gikk for andre alternativer.

Han har brutt med agent Jim Solbakken og inngått et samarbeid med selskapet ROGON. De maktet ikke finne en ny klubb til ham på tampen av sommerens overgangsvindu til tross for bud fra blant andre West Ham og Torino.

Nå har King bare et halvt år igjen av kontrakten. Mens Bournemouth krevde over 200 millioner kroner i oktober, er det grunn til å tro at de vil be om mye mindre – kanskje rundt 100 millioner kroner – i januar.

For øyeblikket er det imidlertid stille rundt spissen. Han hadde ikke spilt en kamp før 3. november da han tirsdag kveld fikk knappe ti minutter. Det var hans første opptreden etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Spillerens ønske er riktignok klokkeklart: Han vil tilbake til toppnivå og fortrinnsvis Premier League.

Sander Berge (Sheffield United)

Sesongen er full av kontraster for Berge: Hans Sheffield United har prestert katastrofalt i Premier League, med ett poeng etter 12 kamper, men personlig har nordmannen imponert.

Med svært gode prestasjoner både mot Chelsea, Liverpool og Manchester City har Berge bekreftet at han holder godt Premier League-nivå. Ifølge VGs opplysninger følges han tett av en rekke toppklubber både i England og internasjonalt.

Det kan føre til en overgang i januar, men det er først og fremst til sommeren at Berge vil være brennhet på markedet.

At han er Sheffield United-spiller etter sommeren 2021, uansett om klubben rykker ned eller ei, fremstår svært usannsynlig.

– Vi vil at han skal vokse hos oss, men vi skjønner at de store klubbene er interessert når han presterer så bra. Det betyr at vi, og Sander, gjør noe riktig, sier Sheffield United-manager Chris Wilder til VG.

Mats Møller Dæhli (Genk)

Ukene går, men nødlandslagets kaptein spiller fortsatt ikke for Genk. Nå har han blitt vraket i ni strake belgiske seriekamper.

Sportsdirektør Dimitri De Condé er åpen om at Dæhli vil være aktuell for en overgang i januar dersom situasjonen fortsatt er den samme. Det er varslet et møte mellom partene i forbindelse med det kommende overgangsvinduet.

Ifølge VGs opplysninger var Dæhli høyaktuell for en overgang til New York Red Bulls før han signerte for Genk i januar. Nå skal en retur til tysk fotball være det mest aktuelle, skal man tro De Condé, som bekrefter at han har mottatt henvendelser derfra.

Dæhlis lagkamerat Kristian Thorstvedt gikk også langt i å antyde at landsmannen kan være på vei bort.

– Nå er det sånn at de ikke har lyst til å satse på ham, virker det som, sa han nylig til VG.

Mathias Normann (Rostov)

Lofotværingen var brennhet i oktober. Han scoret sitt første landslagsmål mot Serbia og var aktuell for Fulham på overgangsvinduets siste dag. Normann bekreftet selv at han vil vekk fra Rostov i januar.

Siden har ikke alt gått på skinner for den hardtarbeidende midtbanespilleren. En skade har satt ham ut av spill i lang tid og ført til at interessen fra Premier League har kjølnet før januarvinduet.

Nå fremstår toppklubber i den russiske ligaen som de mest sannsynlige destinasjonene, etter det VG forstår: CSKA Moskva, Zenit St. Petersburg, Krasnodar og Spartak Moskva har alle både interessen og lommeboken til å tiltrekke seg nordmannen.

Fra Premier League har Burnley og Southampton vist interesse i likhet med nevnte Fulham.

Men det blir ikke billig. Normann er Rostovs gullkalv på overgangsmarkedet og russerne ser ikke for seg å slippe ham til mindre enn 180 millioner kroner, får VG opplyst.

Simen Juklerød (Royal Antwerp)

Den tidligere Vålerenga-venstrebacken har fått vist seg frem på en god måte i Europa League-gruppespillet mot blant andre Tottenham denne høsten.

Kontrakten hans går ut til sommeren og foreløpig har ikke Royal Antwerp kommet med tilbud om ny kontrakt. Det er kun et tidsspørsmål før det skjer, men det spørs om nordmannen er interessert.

At han blir solgt i januar eller går gratis til sommeren, fremstår som et langt mer sannsynlig scenario, etter det VG forstår.

Interessen skal være stor – blant annet fra en gammel kjenning. Ifølge VGs opplysninger ønsker tidligere Vålerenga-trener Ronny Deila å gjenforenes med Juklerød i New York City FC.

Kristoffer Ajer (Celtic)

Stopperkjempen fra Rælingen rundet nylig hele 150 kamper for Celtic. Og etter å ha blitt koblet til både engelske og italienske toppklubber i flere år, fremstår en overgang bort fra Skottland stadig mer aktuelt med 18 måneder igjen av kontrakten.

Hvis Celtic ønsker å tjene store penger på spilleren de hentet fra Start som 17-åring i 2016, må de selge ham i januar eller sommeren 2021.

VG kjenner til at Ajer følges tett av Jens Petter Hauges AC Milan, men det er ikke gitt at det blir en overgang dit i januar. Nordmannen er naturligvis på radaren til flere andre europeiske klubber.

I sommer byttet 22-åringen ut agent Tore Pedersen med det nederlandske firmaet Sports Entertainment Group. De får trolig mye å jobbe med i månedene som kommer, særlig ettersom Ajer har skrudd opp nivået på prestasjonene ytterligere et hakk den siste tiden.

Stefan Johansen (Fulham)

Mer og mer tyder på at Johansens Fulham-opphold går mot slutten. Den norske landslagskapteinen ble utelatt fra London-klubbens tropp til Premier League før sesongen.

I januar finnes to alternativer: Enten får han tilbake plassen i troppen og forespeiles muligheter for spilletid, eller så må han finne seg en ny klubb.

– Det er langt fra en ideell situasjon. Jeg er ikke så veldig interessert i å sitte på tribunen eller benken. Det må bli et møte med klubben når januar nærmer seg, sier Johansen til VG og understreker:

– Hvis jeg ikke er tiltenkt en rolle i laget, så må jeg begynne å se andre veier.

29-åringen har en høy stjerne på Championship-nivå i England, der han over tid har vist at han holder et stabilt høyt nivå. VG er også kjent med at han ikke vil være fremmed for å prøve ut et «eventyr» i land som Dubai eller Qatar.

Johansen har halvannet år igjen av kontrakten.

Ørjan Nyland (klubbløs)

Den norske landslagskeeperen har fortsatt ikke funnet seg en ny arbeidsgiver etter at kontrakten hans med Premier League-klubben Aston Villa ble terminert i oktober.

Nylig avslørte den tidligere Hødd- og Molde-sisteskansen at han har spilt med smerter over lang tid.

Det endte i en operasjon i begynnelsen av november.

– Jeg skal komme tilbake sterkere enn noensinne, meldte Nyland.

Hvor det blir, er foreløpig ukjent.

Per Kristian Bråtveit (Djurgården)

– Dette går ikke.

Beskjeden fra nødlandslagets keeper er ikke til å misforstå. Etter å ha vært fast førstekeeper for Djurgården fra juni til september, ble Bråtveit vraket i de ni siste Allsvenskan-rundene.

Derfor er han ute etter en overgang i januar. Han holdt på å forlate Djurgården til fordel for MLS-klubben Columbus Crew allerede i fjor sommer, men avtalen falt da igjennom.

Nå er det først og fremst klubber fra Nederland, Norge og Danmark som har vært i kontakt med Djurgården om Bråtveit, opplyser sportsdirektør Bo Andersson til VG.

– Vi har hatt diskusjoner med noen klubber, sier han og bekrefter at blant andre Heerenveen har vist interesse.

Bråtveit ønsker selv å bli værende i utlandet, men VG har grunn til å tro at Brann kan være en av klubbene som vurderer 24-åringen. Han har to år igjen av kontrakten.

Fredrik Ulvestad (Djurgården)

Ålesunderens kontrakt med Djurgården løper ut ved nyttår. Han har allerede takket for seg i den svenske klubben.

– Vi skulle gjerne hatt ham med videre, men han har en ambisjon om å finne en klubb i en større ligaer og kanskje tjene litt mer penger, sier sportsdirektør Andersson til VG.

Ulvestad, som er hjemme i karantene i Ålesund, bekrefter at han nå er på utkikk etter ny klubb.

– Det er en del interesse. Det blir spennende å se hva som dukker opp, sier Ulvestad, som sier at «fotball, familie og økonomi» spiller inn i valget.

– Er du åpen for et eventyr?

– Det kan være her og der. Jeg er ikke fremmed for noe sprell, sier Ulvestad.

FERDIG: Fredrik Ulvestad forlater Djurgården. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Aslak Fonn Witry (Djurgården)

Den tidligere Ranheim-backen har vært en kjempesuksess i Sverige. Og etter det sportsdirektør Andersson kaller «to kanonsesonger», er det på tide å komme seg videre.

– Jeg har lyst til å ta et nytt steg, bekrefter Witry til VG.

Andersson sier at trønderen er en av Djurgården-spillerne som tiltrekker seg mest interesse. Han føler seg sikker på at Witry blir solgt til en utenlandsk klubb enten i januar eller til sommeren.

Ifølge Andersson er klubber fra Nederland, Belgia og Frankrike ute etter høyrebackens signatur.

– Det er utrolig fine land. Det hadde vært kult å teste noe sånt. jeg tror jeg er god nok, og at det hadde vært et bra steg, sier Witry.

IMPONERER: Aslak Fonn Witry i Djurgården. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

Julian Ryerson (Union Berlin)

Den anvendelige 23-åringen, som kan spille både høyreback og -kant, har startet to kamper og fått fem innhopp i Bundesliga denne sesongen.

Samtidig har det over ganske lang tid pågått kontraktsforhandlinger mellom Ryerson og Union Berlin, ettersom den nåværende avtalen løper ut ved sesongslutt.

– Vi er i dialog med klubben. Jeg kan ikke si så mye annet enn at vi holder på med å forhandle, sier pappa og agent Ove Kjell Ryerson til VG.

Han sier at det naturligvis er interesse for spilleren, men at det foreløpig er kontraktsforhandlingen med den nåværende klubben som er prioriteten.

BUNDESLIGA-SPILLER: Julian Ryerson (t.v.) feirer med Suleiman Abdullahi og Manuel Schmiedebach. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Martin Linnes (Galatasaray)

Linnes er i ferd med å bygge seg en svært respektabel karriere i tyrkisk fotball. Med 130 kamper, to seriegull og to cupgull for Galatasaray har han skrevet seg inn i klubbens historie, og i oktober bar han også kapteinsbindet.

Omar Elabdellaouis overgang til Istanbul-klubben ga Linnes økt konkurranse på høyrebacken, men grovarbeideren fra Sander er anvendelig og spiller også venstreback. Etter lagkameratens coronasmitte har han startet tre strake kamper som høyreback.

Akkurat som på våren i fjor, da han ikke forlenget kontrakten før det var noen måneder igjen av den, har Linnes’ avtale med Galatasaray nå blitt et tema. Den utløper nemlig til sommeren.

Linnes sier til VG at det foreløpig ikke har vært noen dialog om ny kontrakt.

– Den neste kontrakten min er viktig. Det er noe jeg må tenke mye på. Nå har jeg vært her i fem år uten egentlig å være helt fast på høyrebacken. Jeg hadde likt å være fast høyreback for å få ut det maksimale potensialet mitt, sier han.

– Kan det skje noe allerede i januar?

– Jeg vet at det kan skje noe. Men signalene jeg har fått, er at de vil ha meg til sommeren, så per nå ser det ut til at det blir slik, så blir det vel nye evalueringer på våren.

– Drømmer du om andre klubber og ligaer?

– Jeg har ikke lagt noen plan, men det kan bli noe spennende til sommeren. Jeg vet at jeg har et veldig godt navn i Tyrkia, så her er det alltids muligheter, men vi får se om det dukker opp noe annet også.