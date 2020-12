Lokal spiller har signert for Sola

Varhaug-kvinnen blir lagets 15. lokale spiller.

Vilde Ueland. Foto: Fana

Vilde Ueland startet sin håndballkarriere på Varhaug da hun var 8 år. Senere gikk turen til Nærbø og Viking TIF før hun i 2018 dro nordover og spilte én sesong for Fana. Ueland har også spilt for et 2. divisjonslag i Bodø.

Denne sesongen har Sola benyttet 18 spillere. 14 av dem er fra 14 ulike lokale klubber i regionen, og nå blir altså varhaugkvinnen Solas 15. lokale spiller.

Dette opplyser Sola håndballklubb.

Ueland sier til håndballklubbens nettside at hun gleder seg til å bli en del av laget:

– Jeg gleder meg skikkelig til å bli med Sola videre. Håndball har alltid vært en stor del av livet mitt, og det er kjempekjekt at jeg nå får muligheten til å være med å bidra. Dette ser jeg frem til.