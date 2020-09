Solskjær-elev beklager etter karantenebrudd: – Pinlig

Manchester United-profilen Mason Greenwood legger seg flat etter at han brøt karantenereglene og ble kastet ut av den engelske landslagstroppen.

Englands Mason Greenwood (i midten) under oppvarmingen i forkant av kampen mellom Island og England lørdag. Foto: Brynjar Gunnarson / AP / NTB scanpix.

NTB

Onsdag la United ut en unnskyldning fra 18-åringen på egne nettsider.

– Etter å ha hatt tid til å reflektere rundt hva som skjedde, kan jeg bare beklage til alle for den pinlige situasjonen jeg har forårsaket, sier Greenwood.

– Det var uansvarlig av meg å bryte smittevernprotokollen, som er utarbeidet for å beskytte spillere, ledere og offentligheten, tilføyer han.

Greenwood beklager særlig overfor landslagssjef Gareth Southgate.

– Å spille for England er at av de stolteste øyeblikkene i mitt liv, og jeg kan bare skylde på meg selv for denne store feilen. Jeg lover overfor familien min, fansen, Manchester United og England at dette er en feil jeg skal lære av, avslutter han.

Damebesøk

Mandag ble det kjent at Phil Foden og Greenwood måtte reise hjem til England mens landslagskollegene forflyttet seg fra Island til Danmark.

Årsaken var at duoen skulle ha hatt besøk av to kvinner på laghotellet i Reykjavik, noe kvinnene dokumenterte på bildedelingstjenesten Snapchat.

Besøket var et brudd på smittevernprotokollen som fastslår at de engelske stjernene skal holde seg skjermet for å hindre smitteutbrudd.

Phil Foden og Mason Greenwood debuterte på landslaget på lørdag. Få dager senere ble de sendt hjem på grunn av brudd på smittevernprotokollen. Foto: Carl Recine / X03807

Foden beklaget

Hverken Foden og Greenwood skal ha hatt kontakt med noen av sine landslagskolleger siden mandag morgen.

Førstnevnte publiserte en beklagelse mandag kveld.

– Jeg er en ung spiller med mye å lære, men jeg er klar over det store ansvaret jeg har når jeg representerer Manchester City og England på dette nivået. Denne gangen tok jeg en dårlig beslutning, og oppførselen min samsvarer ikke med standarden som forventes av meg, skrev City-spilleren blant annet.

Debuterte på lørdag

England møter Danmark tirsdag kveld. Det blir altså uten Foden og Greenwood på banen.

– Vi måtte bestemme oss raskt for at de ikke fikk ha omgang med de andre spillerne, og at de ikke kunne trene, sa landslagssjef Gareth Southgate til Sky Sports.

– I tråd med prosedyrene vi følger må de nå reise tilbake til England hver for seg, la han til.

Lørdagens kamp mellom Island og England endte 1–1. Foden og Greenwood fikk begge sin landslagsdebut der.