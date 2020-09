«Bergen er blitt episenter for korona. Men ikke for god fotball.»

KOMMENTAR: Det er kanskje ikke sympatisk å fleipe med koronaen, men å harselere med Sportsklubben Brann, det må gå an.

Bismar Acosta, Vegard Forren og Petter Strand måtte se Brann slippe inn hele fem mål mot Vålerenga søndag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Det er bergenserne vant til. Det sies at de liker det. Likevel – det spørs om det lå mye nytelse i å bli rundspilt av Vålerenga i siste kamp.

– Slik er det å være Brann-patriot. Tungt, sier en av dem som oftest grøsser over hvor dårlig det går med Brann og gjerne sender en mail om det – og nyter fornedrelsen.

Brann hadde ingen motstand å tilby. Vidar Örn Kjartansson ordnet hat trick på under ni minutter. Ikke så det særlig vanskelig ut heller, selv om Brann stilte med veteraner som Bismar Acosta og Vegard Forren i midtforsvaret.

De var som de andre Brann-spillerne. Hjelpeløse. Deprimerte. Fantasiløse.

Og er det ikke der vi altfor ofte har sett Brann gjennom årene?

Kristoffer Barmen og resten av Brann-laget fikk et ubehagelig møte med Vålerenga i Oslo. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Lange, tunge år

Sportsklubben Brann ble stiftet i 1908 og har vært sett som en storklubb fra første dag. Men tre seriemesterskap er alt de har skrapt sammen, i 1962, 1963 og 2007.

Det er lett å harselere over slikt.

Riktig nok har de seks cupmesterskap, men de skjemmes av et annet tall. Ni tapte cupfinaler, det er norsk rekord. Det bør ikke være slik.

Norsk fotball var liddelig morsom det året Brann vant serien i 2007. På TV søndag så vi helten fra den gangen, Martin Andresen, gosse seg tribunen sammen med investor Tor Olav Trøim mens Brann ble rundjult nede på kunstgresset.

2007 var et unntaksår i Brann-historien. Kun tre ganger har klubben greid å vinne den norske toppdivisjonen. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Feil by, feil folk?

Hvorfor er det så vanskelig å stabilisere et topplag i Bergen? Er det slik som en tidligere Brann-trener, Arve Mokkelbost (1982-83) sa etter å ha forsøkt seg?

– Bergensere og toppidrett hører ikke sammen.

Det ble ikke lett for ham å være Brann-trener etter det. I stedet gjorde han det bra i Djurgården, det var nok lettere i Stockholm enn i Bergen.

Men påstanden fra Mokkelbost var ikke så gal, for det gikk ytterligere 24 år før han ble motbevist. Nå er det Kåre Ingebrigtsen som forsøker seg, etter at Lars Arne Nilsen – etter stor innsats og sterke plasseringer, det må sies – ble sparket for en måned siden.

– Jeg er kommet til Bergen for å vinne trofeer, sa Ingebrigtsen ved ankomst 8. august.

Et tøft og overambisiøst utspill fra en trener som i det siste mest har gjort seg bemerket ved å forlate trenerbenker lenger sør i Europa. Det skremte ikke Brann-ledelsen, som kun trengte noen timer og et koronafritt håndtrykk for å få trønderen på plass.

Kåre Ingebrigtsen har fått en tøff start som Brann-trener. Fire poeng på fire kamper er fasiten. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Stolthet

Det ser ut til at han koser seg, selv om tap hemme mot Mjøndalen og det sviende 1-5 mot Vålerenga søndag må ha gjort det vriene å bære smilet høyt.

Ifølge Wikipedia har Brann kallenavnet Bergens Stolthet. Samme kilde sier at Vålerenga er Hovedstadens Stolthet. Det var vært mye rart i Vålerenga også, med ledere og spillere som kommer og går i en evig strøm og plasseringer pinlig langt nede på tabellen.

Men det er nok enda vanskeligere å være stolt i Bergen.