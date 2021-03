Norsk Toppfotball ber om egen Qatar-avstemning senere i år

Ja eller nei til norsk VM-boikott: Qatar-striden som splitter norsk fotball kan komme til å utsettes og få en dramatisk avgjørelse senere i år.

SPLITTER NORSK FOTBALL: VM i Qatar med eller uten norsk deltagelse – dersom Norge kvalifiserer seg? Det kan avgjøres på et eget møte senere i år. Foto: Kai Pfaffenbach / X00446

Det er klart etter at paraplyorganisasjonen Norsk Toppfotball har tatt til orde for å kalle inn til et ekstra forbundsting. Det skjedde på et internt møte mellom Norges Fotballforbund og ledelsen i alle landets toppklubber i dag.

– Vi mener at denne problemstillingen er for viktig til å risikere at det skal komme et benkeforslag på forbundstinget om en uke, som ender med at vi vedtar en boikott av Qatar-VM. Ikke fordi vi nødvendigvis mener at boikott er feil virkemiddel, men fordi grunnlaget per nå er for dårlig, sier leder i Norsk Toppfotball, Cato Haug, til VG.

Den siste tiden har en rekke eliteserieklubber i fotball, anført av initiativtager Tromsø, vedtatt en boikott av Qatar-VM. Bakgrunnen er de dårlige arbeidsforholdene til fremmedarbeiderne i landet.

Samtidig skal det ordinære forbundstinget i norsk fotball finne sted allerede om én uke. NFF-ledelsen har ment at det gryende opprøret, som ventes å vokse, kommer for tett opp mot møtet neste helg til at man kan fatte en avgjørelse på tinget.

– Å vedta et så stort spørsmål på tinget nå ... vi håper vi ikke kommer i en slik situasjon. Saken er ikke utredet, og man har ikke fått anledning til å vurdere konsekvensene, sier NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt, til NTB.

Det har gått 11 år siden Qatar ble tildelt fotball-VM i 2022 av FIFA. Det skal ha skjedd gjennom omfattende korrupsjon.

– Vi i norsk fotball må ta selvkritikk på at vi ikke har vært nok fremoverlent i dette spørsmålet de siste årene, men tiden har ikke løpt fra oss. Vi mener vi må finne tid til en god debatt, som involverer alle. Saken er så viktig at den fortjener et ekstraordinært forbundsting, sier Haug.

VG har pratet med flere av deltagerne på det to timer lange møtet fredag. Forslaget til Norsk Toppfotball skal generelt ha blitt godt mottatt.

NFF-president Terje Svendsen sier i en uttalelse til VG at Qatar-saken vil bli diskutert på forbundstinget, som holdes digitalt, om ni dager. Samtidig åpner han for å støtte forslaget fra Norsk Toppfotball:

– Vi må bruke mer tid på en god prosess om hvordan vi bruker tiden frem til VM på best mulig måte, også om konsekvensene av en eventuell boikott. Jeg er positiv til et forslag om at et ekstraordinært forbundsting kan diskutere dette til høsten, men dette er også en sak for forbundsstyret i forkant av Forbundstinget, sier Svendsen.

NFF-TOPP: President Terje Svendsen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Heller ikke Tromsø, som i likhet med flere klubber har et styrevedtak på Qatar-boikott, er avvisende:

– Tromsø har sagt at vi vil stemme for en boikott. Det er ingenting som hindrer oss i det. Samtidig ligger det ordinære tinget én uke frem i tid, og vi er villige til å diskutere løsninger. Men da må intensjonen være at vi virkelig gransker hva en boikott vil medføre, og at det ikke er andre motiver som ligger til grunn, sier TIL-leder Øyvind Alapnes

NFF-styret har sagt at de er motstandere av en VM-boikott. Med seg på dagens møte hadde de en representant for FIFA, en internasjonal fagforeningsrepresentant, samt Amnesty International.

Amnesty i Norge har sagt at de ikke ønsker å ta stilling til hvorvidt norsk fotball bør boikotte VM-eller ikke.

En fersk sak i The Guardian, der det blir beskrevet hvordan minst 6500 fremmedarbeidere har omkommet i Qatar siden landet ble tildelt VM i 2010, var tema på møtet. Den ansvarlige arrangementskomiteen sier i en uttalelse til The Guardian at de alltid har ønsket å opprettholde en åpenhet rundt forholdene i VM-lande:

«Vi bestrider antagelsene rundt hvor mange arbeidere som har mistet livet på våre prosjekter. Vi er veldig lei oss over at disse tragediene har funnet sted og har etterforsket alle for å forsikre oss om at det ikke skjer igjen.»

– Tallet på omkomne i The Guardian ble bestridt under møtet, men for meg er det en avsporing siden det er dokumentert utover enhver tvil at arbeidsforholdene for fremmedarbeidere i Qatar at katastrofale, sier Skeid-leder Daniel Holmeide Strand til VG.

Han er svært kritisk til et VM i Qatar, men mener forslaget om et ekstraordinært forbundsting senere i år er godt:

– Saken fortjener en bedre prosess enn at vi skal tvinge frem en avgjørelse i løpet av den kommende uken.