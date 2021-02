Solskjær raser mot Chelsea: – Det påvirker dommerne

(Chelsea – Manchester United 0–0) Begge lag hadde nok av muligheter, men ingen av dem klarte å finne veien til mål. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær var alt annet enn fornøyd etter kampslutt.

Handssituasjonen som oppstod i 1. omgang – der Callum Hudson-Odoi åpenbart var borti ballen med hånden innenfor egen 16-meter – var åpenbart ikke glemt.

Rundt 20 minutter ut i kampen handset Chelsea-angriperen i duell med Manchester Uniteds Mason Greenwood. Spillet ble blåst videre, men dommer Stuart Attwell ble bedt om å se nærmere på situasjonen av videoassistentdommeren:

«Han stod ved avgjørelsen fordi han mente Hudson-Odoi ikke beveget hånden mot ballen», var forklaringen fra Premier League.

Ole Gunnar Solskjær fikk spørsmål om han mente det burde blitt blåst straffespark.

– Ja, hundre prosent. Jeg skjønner det ikke i det hele tatt. Spesielt når de stopper spillet og han ser det på nytt. Fra min posisjon kan du se at det er hands, men det kan virke som det er på vår spiller. Men når du ser det på video, så ser man at vi blir frarøvet to poeng, sier en oppgitt Solskjær til Sky Sports.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de stoppet kampen hvis det ikke var straffe. Det er forvirrende med VAR, sier Shaw.

DISKUSJON: Ole Gunnar Solskjær diskuterte med dommerne etter kampslutt. Han var også i diskusjon med en assistentdommer på vei ut fra pause. Foto: Ian Walton / PA Wire

Solskjær mener også Chelsea har påvirket dommeren i forkant av kampen.

– Det er mye innflytelse utenfor. Også VAR-praten om Maguire de skrev på hjemmesiden før kampen... Det er frekt. Det påvirker dommerne. Det setter press på dommerne om å gi straffespark mot oss, sier en tydelig frustrert Solskjær.

Han får spørsmål om hva han sikter til, men gir bare journalisten beskjed om å sjekke selv.

Dette skrev Chelsea på sine hjemmesider før kamp:

«Manchester United-kapteinens handlinger vil også være et fokus på søndag etter straffesituasjonen med Jamal Lascelles forrige helg. I tidligere møter mellom Manchester United og Chelsea har midtstopperen overlevd VAR-sjekker etter mulig straffeforseelese på Cesar Azpilicueta og Michy Batshuayi som kunne ha påvirket utfallet av de kampene».

– Det er mye snakk om at vi får straffer, når det egentlig ikke er tvil. I dag burde vi hatt, og klarere blir det ikke, sier kristiansunderen krystallklart.

Sliter mot topplag

Ikke siden 1–6-ydmykelsen mot Tottenham i oktober har Manchester United funnet nettmaskene mot en topp seks-klubb i Premier League.

Siden den nedsablingen har de møtt Chelsea (0–0), Arsenal (0–1), Manchester City (0–0), Liverpool (0–0) og Arsenal igjen (0–0) uten å score. I den ene kampen de scoret, mot Tottenham, kom målet i tillegg etter to minutters spill – fra straffemerket.

Søndag ble det igjen en målløs kamp mot en annen toppklubb.

Selv om mangelen på mål mot de andre toppklubbene er bekymringsverdig for Manchester United & co. forlenges den imponerende resultatrekken på bortebane:

De røde djevlene har nå spilt hele 20 bortekamper uten tap.

Fortsatt ubeseiret under Tuchel

Begge lag var i aksjon i midtuken, og kanskje bar oppgjøret preg av det. Til tross for en 4–0-ledelse fra den første kampen stilte Ole Gunnar Solskjær med et sterkt lag i returoppgjøret hjemme mot Real Sociedad (som endte 0–0), mens Chelsea på sin side slo den spanske serielederen Atlético Madrid 1–0.

Tempoet var høyt i starten av kampen, men etter hvert dalte intensiteten betraktelig. Det var tilsynelatende mange slitne bein ute på Stamford Bridge-gresset.

0–0 på Stamford Bridge var kanskje et rettferdig resultat, men ikke spesielt gunstig for noen av lagene.

TAPER TERRENG: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er nå tolv poeng bak byrival og serieleder Manchester City. Foto: Clive Rose / PA Wire

Chelsea blir værende på 5. plass, og kan nå få Liverpool helt opp i ryggen dersom de slår Sheffield United kl. 20.15. Chelsea kunne med seier tatt seg forbi West Ham og vært to poeng bak tabelltreer Leicester. Både West Ham og Leicester tapte denne helgen.

Chelsea er imidlertid fortsatt ubeseiret under Thomas Tuchels ledelse.

– Du får ikke mange sjanser mot et lag som Manchester United. Jeg er veldig fornøyd, sier Thomas Tuchel til Sky Sports etter kampen, og legger til at han mener Chelsea var nærmest seieren.

Manchester United kunne også fått en luke på tre poeng til Leicester, men med uavgjort er de bare poenget foran, samtidig som de taper terreng til serieleder og byrival Manchester City. De er nå tolv poeng foran Manchester United, med full fart mot nok et seriegull.

– Luken til Manchester City blir større, så vi trengte seieren. Vi må bare fortsette. Vi fikk ett poeng mot et godt lag, sier Shaw.