Hadde akkurat flyttet inn i ny leilighet i Skien. Så kom telefonen som snudde alt på hodet

Vebjørn Hoff har skrevet under en fireårskontrakt for Rosenborg.

Vebjørn Hoff blir Rosenborg-spiller. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Søndag kveld kom Hoff til Trondheim, etter at TV 2 tidligere på dagen meldte at Rosenborg og Odd var enige om en overgangssum for midtbanespilleren.

– En god eliteseriespiller. Han har stor erfaring, og kan gå inn og gjøre en solid jobb fra dag én, sa Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson om Hoff søndag kveld.

Fredag 5. mars bekreftet RBK-trener Åge Hareide interessen for Hoff overfor Adresseavisen, og et par dager senere sa spilleren selv rett ut at han håpet klubbene skulle bli enige.

Det er de nå, og Hoff har skrevet under en avtale som binder ham til Rosenborg ut 2024.

Men flyttejobben blir rimelig enkel. For Hoff og kjæresten Adelina Austdal var så godt som ferdigpakket da interessen fra Rosenborg ble konkret.

– Vi hadde akkurat flyttet inn i ny leilighet i Skien, og så ringte telefonen. Det har gått relativt fort, sier Hoff i et intervju med Adresseavisen og Nidaros.

«Akkurat flyttet inn», er ingen overdrivelse. Hoff var egentlig forberedt på å flytte fra Skien.

– Den var dagsfersk, sier han og smiler.

Vel på plass i Trondheim kan Vebjørn Hoff fortelle at han bare har gått og ventet på å få lov til å fly nordorver. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Vålerenga har vært på, men kom ikke til enighet med Odd og overgangen strandet. Også utenlandske klubber skal ha vært aktuelle.

Men ettersom vinteren gikk, og overgangen lot vente på seg, ble det leie av en ny leilighet i stedet. Noe nytt kjøp ble det ikke, praktisk nok når det likevel ble en overgang.

– Det var litt interesse fra andre, men da alt kom til alt, var det ingenting som var så interessant som Rosenborg, sier Hoff.

Har ventet på å få dra

Han er strålende fornøyd med å flytte til Trondheim.

– Det er en stor klubb. En veldig god mulighet til å utvikle seg videre og vinne noe i Norge. Det er helt klart målet, sier han.

Hoff vil ikke legge seg opp i hvordan Åge Hareide skal bruke ham, om det er som indreløper eller midtbaneanker. Alt han vil er å spille, og han poengterer at han føler seg veldig ønsket på Lerkendal.

Det har vært gjensidig. De siste dagene har Hoff bare ventet på at alt skulle gå i orden.

– Den telefonen kom på lørdagen en gang. Det var en lettelse, og flere kilo som falt av skuldrene. Jeg var veldig fornøyd da jeg fikk den telefonen, sier han.

Konkurranse

– Det var viktig for oss å få inn Vebjørn nå, fordi vi fikk Per Ciljan Skjelbred skadet. Da ble det en enda mer prekær situasjon, sier RBK-trener Åge Hareide til Adresseavisen.

Skjelbred er skadet, i første omgang frem til slutten av april. Anders Ågnes Konradsen er på vei tilbake i kampform, mens Edvard Tagseth også banker på døren. I tillegg kan Hareide velge blant Markus Henriksen, Vebjørn Hoff og Kristoffer Zachariassen, som skal være mer offensiv denne sesongen, på midten.

– Vi må tenke på at vi har mange kamper, i hvert fall har vi planer om det. Så har vi e-cup til høsten, med kvalik allerede i sommer. Det blir nok å gjøre for de som er her, sier Hareide.

Hoff selv er ikke bekymret for konkurransen.

– Jeg ser det bare som positivt. Det har ikke vært samme konkurransen i Odd, selvfølgelig. Der har jeg vært mer selvskreven på laget, og jeg gleder meg til å konkurrere hver dag. Jeg håper det kan gjøre meg bedre, og at jeg kan bidra til å gjøre andre bedre. Konkurransen ser jeg bare positivt på, sånn er det å komme til en større klubb. Og Rosenborg er en betydelig større klubb enn Odd.