Gladmelding for skadet Start-spiller - kan rekke kamp onsdag

Med flere midtbanespillere ute, fikk Starts trener en gladmelding tirsdag. Mikael Ugland (21) blir med til Trondheim og kan bli klar for kamp.

Mikael Ugland måtte få behandling av fysioterapeut Pål Erik Pedersen etter å ha pådratt seg skaden mandag. Foto: Steffen Stenersen

– Ja, det ser ut som han blir med. Vi måtte spare ham i dag og så får vi håpe at han blir enda bedre til i morgen. Fra i går til i dag virker det som det har skjedd mye positivt, sier Start-trener Joey Hardarson.

Mikael Ugland ble liggende og vri seg i gresset etter en skade på mandagens trening. Spillere og trenere holdt seg til hodet i frykt for at dette var nok en langvarig skade for 21-åringen.

Tirsdag trente Start før avreise til Trondheim hvor de møter Ranheim onsdag. Der var ikke Ugland, men han blir med nordover sammen med laget.

– Kan han starte kampen, eller må du ta hensyn?

– Hvis det går som vi håper så er han aktuell for å starte. Det kan ikke være noe halvveis. Enten må han være hundre prosent ellers er det ikke noe vits, sier Hardarson.

Det er nemlig sårt tiltrengt at Ugland blir frisk. Mohamed El Makrini sitter i karantene, mens Matias Belli Moldskred har reist på landslagssamling med Nicaragua.

Med Ugland ute ville det i realiteten betydd tre av fire midtbanespillere borte.

– Vi har heldigvis spillere som er fleksible og kan løse flere posisjoner. Vi får ta en status i morgen og ha noen alternativer klare, sier Hardarson.

Start spiller som regel 4–3–3, men hvis Ugland ikke blir klar kan det tvinge fram en formasjonsendring.

– Emil (Pedersen), Sebastian (Buch) og Sander (Sjøkvist) kan være alternativ. Det er spillere som kan løse flere posisjoner. Vi holder det åpent, men å endre formasjon kan være aktuelt. Vi løser det på en eller annen måte, sier Hardarson.

Kampstart mot Ranheim er onsdag 17.00. Kampen skulle egentlig vært spilt i forrige uke, men på grunn av koronasmitte i Start ble kampen utsatt.