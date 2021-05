Vipers-profilen rørt til tårer etter bragden: – Vil avslutte med å vinne pokalen

Emilie Hegh Arntzen (27) var blant Vipers’ beste spiller da laget tok seg til en historisk Champions League-finale. Og etter hennes nest siste kamp i Vipers-trøya måtte kom tårene.

Det var en rørt Emilie Hegh Arntzen som spilte sin nest siste kamp for klubben, da Vipers tok seg til en historisk Champions League-finale på bekostning av CSKA Moskva. Foto: Tibor Illyes / MTI

Vipers-CSKA Moskva 33–30

BUDAPEST/KRISTIANSAND: – Jeg synes det var sinnsykt kult å spille her. Vi spiller en utrolig bra kamp, og vi møter et godt håndballag. Vi spiller godt i begge ender av banen.

Det sa en stolt Emilie Hegh Arntzen på pressekonferansen etter kampen mot CSKA Moskva.

Vipers imponerte i semifinalen og vant til slutt med tre mål over russerne. Noe som betyr at Vipers er klare for sin første Champions League-finale i klubbens historie.

Rørt til tårer

Det var også en følelsesladd Hegh Arntzen som stilte opp på pressekonferansen. Vipers-profilen, som er inne i sin fjerde og siste sesong i Vipers-trøya, skal spille for rumenske Bucuresti neste sesong.

På spørsmål fra Fædrelandsvennen om hva det vil bety for henne å avslutte Vipers-karrieren med et eventuelt Champions League-gull, svarte Hegh Arntzen:

– Nei, det blir mye, herregud, åpnet Hegh Arntzen, før hun måtte ta fem sekunder og tørke tårene.

– Jeg er veldig takknemlig for å avslutte i Vipers på denne måten. Jeg har spilt her i fire år, og setter veldig pris på det. Plutselig spiller jeg i rosa igjen. Jeg vil avslutte med å vinne pokalen, la Hegh Arntzen til med et stort smil.

Hegh Arntzen var blant Vipers’ beste spillere mot CSKA Moskva, og endte en god kamp med fem mål på åtte skuddforsøk.

Hegh Arntzen (t.h.) jubler for avansement til Champions League-finalen sammen med Ragnhild Valle Dahl. Foto: Tibor Illyes / MTI

– De er trimma for slike anledninger

Trener Ole Gustav Gjekstad var imponert over prestasjonen til bakspilleren sin.

– Jeg synes Emilie leverer en bra kamp, og er ofte god i perioder hvor vi sliter litt. Hun treffer bra bakfra i banen og viser et solid forsvarsspill. Så jeg er veldig fornøyd med det, sier Gjekstad.

Treneren valgte å trekke fram erfaringen til bakspillerduoen Hegh Arntzen og Marta Tomac, som var blant flere som sto skikkelig fram i semifinalen.

– De er jo trimma for slike anledninger, sa en lattermild Gjekstad.

Gleder seg til finalen

Nå ser Hegh Arntzen og Gjekstad fram til søndagens store finaledag.

– Det er så deilig, det er utrolig stort. Nå er semifinalen ferdig, og vi vil vinne i morgen. Det er da det gjelder, sier Hegh Arntzen.

– Det var fantastisk å vinne i semifinalen. Men nå er vi ferdig med det, og vi skal gjøre alt vi kan for å hente den gjeveste og største pokalen med hjem, sier Gjekstad.

Hegh Arntzen er spent på Brest som motstander.

– Det blir utrolig spennende. Brest ser veldig sterke ut, men vi skal ikke gi oss, sier bakspilleren.

Champions League-finalen mot Brest spilles søndag klokka 18.00. Du kan følge kampen live på fvn.no.