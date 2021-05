Se vår sending før Start-Aalesund og chat med Daniel Aase

Start har spilt to kamper hittil i sesongen. Det startet bra med 2-1-seier over Sandnes Ulf, og så ble det et ydmykende 2-4-tap mot Jerv i andre serierunde. Nå er tiden inne for revansj mot Aalesund. Gjestene har vunnet over Bryne og KFUM Oslo, men tapt mot Raufoss.