Kongshaug jublet etter å ha smadret personlig rekord

Peder Kongshaug tok en skikkelig revansj etter et skuffende EM og satte ny personlig rekord med nesten to sekunder på 1500 meter i verdenscupen. – Jeg er i god form nå, sier 19-åringen.

Peder Kongshaug – her fra et løp i Sørmarka Arena – ble nummer åtte på 1500 meter i Heerenveen. Foto: Kristian Jacobsen

Peder Kongshaug gikk sine første internasjonale seniorløp i Allround-EM forrige helg. Det ble en skuffende opplevelse for 19-åringen fra Stavanger, som har forbedret seg stort denne vinteren.

– Det ble ikke helt den helgen jeg hadde håpet på. Jeg gikk langt under det jeg vet jeg er god for, og har gjort for kort tid siden. Men nå er jeg ferdig med debuten internasjonalt, så da blir det forhåpentligvis lettere å gå neste gang, sa han til Aftenbladet kort tid etter at han har gått 1500 meter med tiden 1.48,02.

Personlig rekord

1500 meter har vært hans beste distanse i år, og han gikk i første par på distansen i verdenscupen i Heerenveen lørdag ettermiddag.

Etter en kontrollert åpning dro 19-åringen fra parkamerat Victor Lobos fra Russland. I mål ble tiden 1,45,87 – en forbedring av sin tidligere personlige rekord som var 1,47,65.

– Det var en lagseier, sa Kongshaug til Viasat 4 etter løpet.

– Det har vært hardt å meg tilbake etter forrige helg, men laget har hjulpet meg. Det har vært en bra uke, og jeg ser at jeg er i form nå, sa han.

Til slutt ble Kongshaug nummer åtte i A-gruppen, 2,63 bak suverene Thomas Krol fra Nederland, som dominerte på hjemmebane. Patrick Roest og Kjeld Nuis ble nummer to og tre. De fem første plassene på distansen var nederlandske. Beste utlending var norske Hallgeir Engebråten, mens Kongshaug var nest beste nordmann på plassen foran Sverre Lunde Pedersen. Allan Dahl Johansson ble disket.

Fredag gikk Stavanger-løper Marit Fjellanger Bøhm og Norge inn til tredjeplass på lagtempo.

Personlig rekord for Wiklund

Ragne Wiklund gikk inn til 1.56,06 og satte ny personlig rekord på 1500 meter under verdenscupen i Heerenveen. Amerikanske Brittany Bowe vant med 1.53,88. Wiklund ble nummer 11.

Nederlandske Ireen Wüst tok annenplassen, slått med 0,69 sekunder. Tredjeplassen gikk til Antoinette de Jong med 1.54,71. Også hun er fra Nederland.

20 år gamle Wiklund forbedret seg fra Allround-EM forrige helg hvor hun noterte 1.56,94.

– Jeg er ikke lei bobla ennå. Jeg er fornøyd med både tiden og løpet. Farten var på plass, men jeg hadde litt problemer med skøyten i den siste svingen. Klappmekanismen fungerte ikke skikkelig, sa Wiklund til Viasat 4.