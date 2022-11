VM-drømmen lever til tross for Messis straffebom: – Jeg er sur

DOHA (VG) (Polen – Argentina 0–2, Saudi-Arabia – Mexico 1–2) Lionel Messi (35) både skaffet og bommet på straffe, men «den siste dansen» fortsetter.

– Jeg er sur for at jeg misset den straffen, men laget kom sterkere ut etter min feil. Vi visste at når det første målet gikk inn, ville det endre kampen, sier Messi ifølge AFP gjengitt av NTB.

Mens alle øyne var rettet mot mannen som omtales som kanskje tidenes beste fotballspiller, steg Alexis Mac Allister (23) og Julian Álvarez (22) ut av skyggen og sendte Argentina videre.

Og ikke nok med det: Med seieren går Argentina videre som gruppevinner og skal møte Australia i åttedelsfinalen lørdag.

– Vi gikk ut og tenkte at vi måtte vinne. Kampen mot Australia vil bli vanskelig – alle kan slå alle. Det er veldig jevnt, vi må som alltid forberede oss til kampen på best mulig måte, sier Lionel Messi.

Samtidig pågikk det et voldsomt drama om andreplassen. På et tidspunkt var det identisk målforskjell, innbyrdes oppgjør og antall scorede mål, hvilket gjorde at det kun var fair play som skilte Polen og Mexico.

Men en sen scoring av Saudi-Arabia sikret endelig avansement for Robert Lewandowski og Polen. Søndag blir Frankrike motstander i åttedelsfinalen.

De polske spillerne samlet seg i en ring og fulgte med på mobilen i de spennende minuttene før Mexicos kamp var ferdigspilt. En tydelig glad Lewandowski vinket, kysset og ga hjertetegn opp mot fansen etter kampslutt.

– Argentina var det beste laget i dag, men vi er med videre, så ja, sier Polens Krzysztof Piatek til TV 2.

Plutselig ser en kvartfinale svært sannsynlig ut for argentinerne, som fylte tribunen som om det skulle vært et fullsatt stadion i Buenos Aires eller Rosario – og ikke 974 sammensatte konteinere i en arabisk havn.

forrige







fullskjerm neste FEIRET: Lionel Messi dominerte kampen, men bommet på straffe i Doha. Etterpå var det full feiring med Argentina-fansen. 1 av 5 Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Argentinerne jublet som gale da dommeren returnerte fra sidelinjen med en konklusjon fra en VAR-sjekk før pause: Straffespark til Lionel Messi og Argentina etter at Wojciech Szczesny bokseforsøk traff stjernen i ansiktet.

Polen-spillerne lot seg irritere over at Messi selvsikkert tok ballen og stilte seg på ellevemeteren allerede før dommeren tok sin avgjørelse.

Denne Szczesny har fått nytt liv etter VM-bragdene:

Fakta VG børsen POLEN (4-4-2) Wojciech Szczesny BB 9

Matty Cash 5 Kamil Glik 6 Jakub Kiwior 5 Bartosz Bereszynski 5

Piotr Zielenski 4 Krystian Bielik 5 Grzegorz Krychowiak 5 Przemyslaw Frankowski 4

Karol Swiderski 3 Robert Lewandowski 4

(Jakub Kaminski 4) (Michal Skoras 4) ARGENTINA (4-2-3-1) Emiliano Martinez 5

Nahuel Molina 6 Cristian Romero 5 Nicolas Otamendi 6 Marcos Acuna 7

Rodrigo de Paul 5 Enzo Fernandez 6

Angel Di Maria 6 Lionel Messi 8 Alexis Mac Allister 8

Julian Alvarez 7 (Leandro Paredes 5) (Nicolas Tagliafico 5) Les mer

Fakta VG-børsen: Saudi-Arabia - Mexico Saudi-Arabia (4-4-1-1): Mohammed Alowais 6 Sultan Alghannan 3 Abdulelah Al Amri 4 Hassan Altambakti 4 Ali Albuayhi 3 (Riad Sharahili) 3 Feras Albrikan 3 Ali Alhassan 3 (Abdullah Madu) 3 Saud Abdulhamid 4 Salem Al Dawsari 6 Mohammed Kanno 5 Saleh AlSheri 4 Mexico (4-2-3-1): Guillerno Ochoa 5 Jorge Sanchez 5 Cesar Montes 6 Hector Moreno 5 Jesus Gallardo 6 Edson Alvarez 5 Luis Chavez 7 BB Hirving Lozano 6 Orbelin Pineda 6 Alexis Vega 5 (Uriel Antuna) 6 Henry Martin 6 Les mer

Om det var ventetiden og omstendighetene rundt straffesparket som var årsaken vites ikke, men Lionel Messis forsøk nådde aldri utenfor rekkevidden til den for anledningen strålende polske målvakten, som også reddet straffe mot Saudi Arabia.

På tribunen responderte «hjemmepublikumet» med å synge «Messi, Messi, Messi», mens de laget armbevegelser for å signalisere at det bøyer seg for kongen.

2–0: Julian Alvarez feirer 2–0-målet med Enzo Fernandez.

For straffebommen til tross: Det var en svært livlig og dominerende 35-åring som herjet på Stadium 974 i Doha onsdag kveld.

Ofte tuslende, alltid tenkende: Med smarte, effektive og silkemyke touch var Messi en konstant kreativ kraft i skjebnekampen.

Vandrende fra spissplass, ned i mellomrommet og gjerne enda dypere, hadde Argentinas største stjerne fullstendig frie tøyler, mens Julian Álvarez og Ángel Di María først og fremst fokuserte på å bistå lagets store stjerne.

Scoringen kom aldri, men det spilte nok liten rolle for Messi. Skotsk-argentinske Mac Allister og Haaland-lagkamerat Álvarez sørget for at VM-drømmen lever for Argentina – og at det fremdeles gjenstår noen trinn av Messis siste tango.

UTSLÅTT: Mexico er ute av VM.

Omtrent samtidig som Argentina tok ledelsen, gjorde Mexico det samme ved Henry Martin.

Få minutter senere doblet Luis Chavez for mexicanerne på et frispark som fort kan stå igjen som VMs vakreste scoring. Fra 25 meter klinket han ballen rett opp i krysset.

I Mexicos jakt på en tredje scoring som ville sendt dem videre på målforskjell, kontret i stedet Saudi-Arabia og Salem Al Dawsari inn 1–2-reduseringen.

Dermed stoppet Mexico ut av VM allerede i gruppespillet for første gang siden 1978. Siden har de deltatt i ni verdensmesterskap.