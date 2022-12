VAR-bilder ikke vist på TV: – Jeg skjønner det ikke

Var ballen over dødlinjen? Derom strides de lærde. Nå krever flere at FIFA deler bildene av en av VMs mest omdiskuterte hendelser med omverdenen.

Tyskland er ute av VM til tross for at de vant 4–2 mot Costa Rica torsdag kveld. Exiten kommer etter at Spania gikk på et sjokktap mot Japan.

Det avgjørende 2–1-målet er den store snakkisen dagen derpå.

Dommerne grep nemlig først inn og annullerte målet da de mente ballen hadde vært over linjen. Så grep VAR inn og til slutt valgte dommerteamet likevel å godkjenne scoringen. TV-seerne fikk imidlertid aldri se noen konkrete beveiser.

– Det er 80 millioner tyskere som går løpsk akkurat nå mens de venter på et bilde som viser at ballen ikke var ute av spill. Hvert eneste TV-studio og hver eneste ekspert, alle har et ønske om å se det bildet. Hvorfor viser ikke FIFA noe som er så kontroversielt og som har kostet Tyskland så mye? spør ITV-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Graeme Souness.

Souness er langt ifra den eneste som stusser. Også tidligere FIFA-dommer Per Ivar Staberg mener at eventuelle bilder eller grafikker burde blitt vist til TV-seerne.

– For meg er ikke ballen ute. Da må det være luft mellom ballen og streken når man er rett over. Det kan ikke jeg se at det er. Det er en del stillbilder der ute, og de viser at det mangler et par milimeter for at den skal ha vært ute, sier tidligere FIFA-dommer Per Ivar Staberg til VG.

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville kaller det «ubegripelig» at ikke bedre bilder er blitt vist av situasjonen.

– Jeg tviler ikke på at VAR har sett den avgjørende vinkelen eller beviset som vi ikke har sett, men hvorfor deler ikke FIFA bildene fra VAR med resten? I Premier League får vi se hva som skjer og har tilgang til de bildene. Det er ubegripelig og lite transparant, skriver Gary Neville på Twitter.

INNE ELLER UTE? Denne situasjonen blir heftig diskutert etter torsdagens VM-drama.

Man kan argumentere for at Spania tjente på å tape for Japan. Det gjør nemlig at de ble gruppetoer og nå får en tilsynelatende enklere vei i sluttspillet.

– Jeg har sett et bilde som må være retusjert, fotografiet kan ikke være ekte. Det må være manipulert, sier Spania-landslagssjef Luis Enrique om målet som sendte Tyskland ut av VM.

Han legger til:

– Jeg følte at det var noe muffens i og med at VAR brukte så lang tid som de gjorde for å bestemme seg. Mer har jeg ikke å si.

Scoringen ga sterke assosiasjoner til Frank Lampards «spøkelsesmål» mot Tyskland i 2010. Da var den tidligere Chelsea-spillerens skudd langt innenfor streken, men det så ikke dommerteamet.

OMSTRIDT: Frank Lampards mål mot Tyskland var langt innenfor, men det fikk ikke dommerteamet med seg.

Tidligere toppdommer Peter Walton fatter heller ikke hvorfor FIFA ikke går ut med bildene.

– Det er veldig merkelig hvis du tenker tilbake til starten av turneringen. Da sa FIFA at de skulle vise bilder av offsideavgjørelser på stadion. Den teknologien er fortsatt tilgjengelig til denne avgjørelsen, så jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har vist det ennå, sier Walton ifølge Daily Mail.

– De har åpenbart sine grunner. Tiden får vise det, men jeg tror at bevisene vil dukke opp før eller siden, så får vi se om ballen krysset linjen eller ei, fortsetter dommeren.