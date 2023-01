Hentet hjem priser fra Idrettsgallaen

Vinneren av Utøvernes pris for 2022 under idrettsgallaen er Erling Braut Haaland. Manchester City-spilleren var selv ikke tilstede, men takket i en video.

– Jeg vil takke så mye for denne utmerkelsen. 2022 har vært et «grævla» godt år, både for meg og ganske mange norske utøvere. Det kunne like så godt ha vært noen andre som vant den, men jeg er selvfølgelig glad for at jeg klarte å gjøre dette her. At dette trofeet ble stemt fram av dere er ekstra hyggelig. Å få den anerkjennelsen er «jilt» og det motiverer meg enda mer til å gå inn i et nytt år, sa Haaland i takketalen.

Braut Haaland ble også stemt frem av seerne til prisen Årets navn . Tidligere toppfotballspiller Brede Hangeland tok imot prisen på Haaland sine vegne.

– Erling sitter i Manchester og forbereder seg til cupkamp mot Leeds. Han spiser sine bananer og drikker sitt vann, og han har bedt meg formidle følgende:

– Dette var «jysla jilt».

– Erling har vært så heldig å få spille i noen fantastiske klubber som har passet han. Bryne, Molde, Salzburg, Dortmund og nå Manchester City, og sist, men på ingen måte minst: det norske landslaget, sier Hangeland.

– Merk Erlings ord her, folkens: Idrett er lagspill, alle er like viktige. Alt fra familien Sele i Bryne som lager mat, vasker treningstøy og pumper baller. Tanta i Molde, Torbjørg, som lagde sunn og mat som gjorde Erling stor og sterk. Fysioene og legene som strir hver dag med å holde den store kroppen i form. Og, trenerne.