Førsteplass til Brann 2

Brann 2 vartet opp med glitrende angrepsspill da laget seiret 9-0 over Sandnes Ulf 2 i 3. divisjon i fotball for menn søndag. Dagens trepoenger sørget for at Brann 2 avgjorde ligaen.

