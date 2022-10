Manchester United herjet med Tottenham – strålende Lloris hindret ydmykelse

(Manchester United – Tottenham 2–0) Tottenham-keeper Hugo Lloris (36) leverte den ene kjemperedningen etter den andre, men kunne til slutt ikke stå imot kanonaden fra Manchester United.

Etter flere store muligheter løsnet det for Manchester United like etter pause da Fred satte inn 1–0. Bruno Fernandes doblet 20 minutter før slutt og sørget for 2–0-seier til hjemmelaget.

– Dette er det beste jeg har sett av United på lang, lang tid, kommenterer Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

– Den best gjennomførte kampen jeg har sett av Manchester United siden Ole Gunnar (Solskjær) sin «golden run». Det er en stund siden, sier Ståle Solbakken i Viaplay-studio etter kampen.

– Klart årsbeste. Jeg er imponert over United i dag, begge veier, fortsetter den norske landslagssjefen.

Grafikk: www.sofascore.com

Manchester United tok tak i kampen fra start, og fikk etter hvert lagt et ordentlig press på Tottenham.

Skudd etter skudd ble avfyrt mot Tottenham-målet, og Antony var fryktelig nær scoring da han banket ballen i stolpen i det tiende minutt.

Mulighetene fortsatte å hagle resten av den første omgangen, men Lloris sto mesterlig imot det som kom.

14 av 19 skudd Manchester United hadde i den første omgangen var fra utenfor sekstenmeteren. Det er ifølge OptaJoe det meste klubben har hatt fra utenfor feltet i en Premier League-kamp siden man begynte å telle skudd i 2003/04-sesongen.

Fred sto bak så mye som fem av Manchester Uniteds skudd i den første omgangen, men måtte vente til hans sjette forsøk kom like etter hvilen.

Da gikk ballen via Tottenham-forsvarer Ben Davies, og inn i målet bak en utspilt Lloris.

fullskjerm neste ENDELIG LØSNET DET: Fred scoret sitt første mål for sesongen. 1 av 4 Foto: Dave Thomposon / AP

Manchester United fortsatte presset også etter ledermålet, og etter halvspilt andre omgang doblet Bruno Fernandes.

Fred var igjen involvert, da han ble stoppet av Eric Dier og ballen falt til Bruno Fernandes. Portugiseren, som også hadde hatt en rekke forsøk tidligere, skrudde denne gangen ballen opp i krysset.

Med den knallsterke og overbevisende 2–0-seieren i storkampen nærmer Manchester United seg Tottenham på tabellen.

Gjestene fra London er nummer tre på tabellen med 23 poeng på 11 kamper, mens Manchester United har fire poeng færre to plasser bak. Erik ten Hags mannskap har riktignok én kamp mindre spilt.