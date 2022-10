City-svikten Haaland kan løse: – Skaper en enorm trygghet

Manchester City har vært et av Europas dårligste lag på straffer. Straffe-ekspert Geir Jordet tror Erling Braut Haaland (22) vil løse problemet.

EIER SITUASJONEN: Geir Jordet peker på at Erling Braut Haaland har brukt tid med ballen i hendene før han legger den ned på straffemerket.

– Straffen hans mot Brighton var magisk. Vi har bommet på 24 i løpet av mine år her, og det er for mye. Altfor mye, sa Pep Guardiola etter helgens 3–1-seier hvor Haaland dundret inn en straffe, ifølge Daily Mail.

Tall fra statistikktjenesten til Transfermarkt viser at Manchester City har scoret på 55 straffer og bommet på 25 siden Guardiola overtok sommeren 2016, en uttelling på 68,8 prosent.

Fakta Manchester Citys straffer under Pep Guardiola 2022/23-sesongen: 3 mål/4 forsøk

2021/22-sesongen: 11 mål/14 forsøk

2020/21-sesongen: 7 mål/11 forsøk

2019/20-sesongen: 10 mål/16 forsøk

2018/19-sesongen: 7 mål/11 forsøk

2017/18-sesongen: 7 mål/10 forsøk

2016/17-sesongen: 10 mål/14 forsøk Totalt: 55 mål/80 forsøk = 68,8 prosent mål Kilde: Transfermakt. Les mer

Haaland har derimot scoret på to av to straffer etter overgangen til Manchester City i sommer. I løpet av karrieren står han med 28 mål på 30 forsøk (93,3 prosent), ifølge tall fra både Geir Jordet, professor ved Norges idrettshøgskole, og Transfermarkt.

En undersøkelse Jordet gjorde fra 2018/19-sesongen frem til januar 2022, blant de 31 beste rangerte ligaene i Europa, viste at Manchester City var det femte dårligste laget med uttelling på kun 64 prosent av straffene. Snittet i perioden var mål på 79 prosent av straffene.

Fakta Haalands 28 mål på 30 straffer Haalands 28 straffemål: For Norge: 2 i 5-4-seieren for Norge U19 mot Skottland i mars 2018

1 i 1-1-kampen for Norge U19 mot Italia i juli 2018

1 i 12-0-seieren for Norge U20 mot Honduras i mai 2019

1 i 2-0-seieren mot Latvia i september 2021

1 i 2-1-seieren mot Sverige i juni 2022

1 i 3-2-seieren mot Sverige i juni 2022 For Molde: 1 i 2-1-seieren mot Lillestrøm i april 2018

1 i 4-0-seieren mot Brann i juli 2018

1 i 3-0-seieren mot Laci i august 2018

1 i 5–1-seieren mot Brann i august 2018 For Red Bull Salzburg: 1 i 7-1-seieren mot Parndorf i juli 2019

1 i 4-1-seieren mot Mattersburg i august 2019

1 i 2-3-tapet mot Napoli i oktober 2019

1 i 1-1-kampen mot Napoli i november 2019 Borussia Dortmund: 1 i 3-0-seieren mot Mönchengladbach i september 2020

1 i 2-2-kampen mot Sevilla i mars 2021

1 i 4-1-seieren mot Werder Bremen i april 2021

1 i 3-0-seieren mot Wehen Wiesbaden i august 2021

1 i 4-3-seieren mot Bayer Leverkusen i september 2021

1 i 3-1-seieren mot Mainz i oktober 2021

1 i 3-0-seieren mot Greuther Fürth i desember 2021

1 i 1-2-tapet mot St. Pauli i januar 2022

2 i 3-4-tapet mot VFL Bochum i april 2022

1 i 2-1-seieren mot Hertha Berlin i mai 2022 Manchester City: 1 i 2-0-seieren mot West Ham i august 2022

1 i 3-1-seieren mot Brighton i oktober 2022 Haalands 2 straffebom: For Borussia Dortmund 1 i 3-1-seieren mot Augsburg januar 2021

1 i 2-0-seieren mot Union Berlin i april 2022 Kilde: Transfermarkt. Les mer

Riyad Mahrez som har tatt flest straffer for City de siste sesongene, står med 22 mål på 29 forsøk (75,9 prosent mål) for både klubb og landslag, ifølge Transfermarkt.

– City har vært et av de dårligste lagene på straffer. Det reflekterer jo det Guardiola sier, sier Jordet til VG.

EKSPERT: Professor Geir Jordet har forsket på straffer.

– Hva sier du om Haaland som straffeskyter?

– Haaland har veldig god statistikk. 28 mål på 30 forsøk, da er du god. Det er der de beste ligger, med mål på 92–96 prosent av forsøkene. Han er helt der oppe, sier Jordet.

Viaplay-kommentator Roar Stokke er overbevist over at Guardiola er opptatt av detaljer og marginer i forsøket på å vinne Champions League som manager for første gang på elleve år. Det kan hypotetisk bli viktig i en straffesparkkonkurranse til våren.

TØRST: Manchester City-manager Pep Guardiola får i seg noe drikke under pressekonferansen kvelden før Borussia Dortmund borte.

– Å ha en som er så tøff i hodet og rå til å score mål som Haaland, også fra ellevemeteren, gjør laget bedre. Det skaper en enorm trygghet og nærmest uovervinnelighet for laget, sier Stokke.

Tirsdag kveld vender Haaland tilbake til Signal Iduna Park for Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Stokke tror Haaland kan bli brikken Guardiola har manglet i Champions League som City-manager.

– Det er nesten ufattelig det vi nå opplever – at alt, absolutt alt handler om en ung jærbygg i et av Europas aller beste fotballag, sier Stokke.

Jordet trekker frem hvordan Haaland «tar kontrollen» når han skal ta straffer.

– Han har en litt annerledes still. Mot West Ham sto han lenge med ballen i hånden ved straffemerket til dommeren er klar. Først da dommeren blåser, legger han ned ballen og flytter seg tilbake før han skyter. Slik tar han større kontroll, sier Jordet.

Jordet trekker frem Robert Lewandowski (Barcelona), Ivan Toney (Brentford) og Raúl Jiménez (Wolverhampton) som andre eminente straffeskyttere.