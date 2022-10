Følg Manchester-derbyet direkte

Kanskje det var på grunn av skaden til Varane, som var ute på sidelinjen, at Eriksen endte med å forsøke markere Haaland. Et elendig forsøk, dog.

Kanskje det var på grunn av skaden til Varane, som var ute på sidelinjen, at Eriksen endte med å forsøke markere Haaland. Et elendig forsøk, dog.

- Haaland er et beist. Det er som en mann spiller kamp mot femmåringer. Jeg har ingen forståelse for hvorfor det er Eriksen om markerer ham, sier Gary Neville, tidligere United-kaptein, på Sky Sports.

Foden skyter først i blokka! Så får Grealish skutt inne i 16-meteren. Den kaster Martinez seg inn for å blokkere, sterkt forsvarsspill. Nye store sjanser for City

Husk at du kan se video av målene og de viktigste høydepunktene i ruta i toppen her i VGLive.

Pang! Nydelig avslutning med venstrefoten av Manchester Citys lokale helt. City triller fra høyre ut til venstre. Silva slår hardt inn langs bakken og fra 7 meter står Foden alene. Det går for for United. Og tenk så mye det målet betyr for Foden, 22 år fra Stockport.

Ellevill trippel-sjanse for Manchester City! Først er det Haaland som header mot mål fra bakre stolpe. Returen går til De Bruyne som fyrer av - De Gea slår ballen unna. Så blir Silva blokkert fra 7-8 meter. Utrolig at det ikke står 1-0!

