Åge Hareide tar over Malmö: – Jeg er jo gal som går inn i dette igjen

Åge Hareide (68) la opp trenergjerningen for under ett år siden, men er igjen tilbake i manesjen. Han får sin andre periode i den svenske storklubben Malmö FF.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg er jo gal som går inn i dette igjen, sier Hareide med et smil. På pressekonferansen tirsdag kveld fleipet han også med at han «har like mange comeback som a-ha» og at avgjørelsen ble tatt etter et familieråd.

– Jeg har én datter og én sønn. Da ble det tre mot kona mi. Hun ble nedstemt, flirer Hareide foran svenske reportere i Malmö.

Like før Hareide møtte pressen, bekreftet Malmö FF at sunnmøringen er tilbake.

– Det er spesielt. Jeg har hatt noen fantastisk år her, med folk som er her fortsatt. Da Daniel (Andersson, sportsdirektør) ringte, var det ikke så vanskelig, sier Hareide.

Også for åtte år var det MFF som lokket Hareide ut av pensjonistlivet. Helt til det siste var han klar på at Rosenborg-jobben (ga seg i desember i fjor) var hans siste i fotballen. Senere i måneden fyller han 69 år.

– Det har vært noen klubber i utlandet som ville ha nødhjelp, men da Malmö ringte, så føltes det annerledes, røper han.

Hareide skal lede Malmö ut sesongen, før han skal være ekspert for NRK under fotball-VM i Qatar i november og desember. Treneren sier at han bare tenker på de neste to månedene mens klubben jakter en permanent trener.

Han har en meget høy stjerne i klubben etter suksessen i 2014-15. Da ble det seriegull i hans første sesong og lukrativt gruppespill i Champions League to år på rad.

– Du kjenner på en spenning igjen. Som pensjonist er det ikke mye spenning, det kan jeg si. Jeg begynte å forberede meg på Braga-kampen, og følte på en spenning. Det å ikke ha fotballen, det er ikke kult, sier 68-åringen om hvorfor han kommer tilbake til fotballen.

Sportsdirektør Daniel Andersson sier at klubben har vært på trenerjakt en stund, men ikke funnet en langsiktig løsning.

– For å maksimere forutsetningene dette året, der vi jager en tredjeplass og skal gjøre det bra i Europa, så synes vi at dette er en veldig, veldig, bra løsning, sier Andersson.

Åge Hareide har en lang trenerkarriere. Den stammer helt tilbake til 1985 da han tok over Molde. Han har også trent klubber som Helsingborg (to perioder), Brøndby, Rosenborg (to perioder), Norge, Örgryte, Viking og Danmark. Sistnevnte tok han til åttedelsfinale i VM i 2018.

Malmö sliter i Allsvenskan denne sesongen og ligger helt nede på 7.-plass med 34 poeng på 21 kamper. Per-Mathias Høgmos Häcken topper med 45 poeng.

Hareides navn ble brakt i spill kort etter at MFF kvittet seg med Milos Milojevic i sommer.

MFF spiller torsdag hjemme mot Braga i europaligaen.

Fakta Dette er fotballtreneren Åge Hareide: * Alder: 68 år (Født 23. september 1953) * Yrke: Fotballtrener * Fødested: Hareid, Norge * Klubber som spiller: Hødd, Molde, Manchester City, Norwich * A-landskamper/mål: 50/5 * U21 landskamper/mål: 12/0 Klubber/landslag som trener: * 1987-91: Molde * 1993-97: Molde * 1998-99: Helsingborg * 2000-02: Brøndby * 2003: Rosenborg * 2003-08: Norge * 2009: Örgryte * 2010-12: Viking * 2012: Helsingborg * 2014-15: Malmö * 2016–20 Danmark * 2020-2021: Rosenborg. Seriegull som trener: * 1999: Helsingborg * 2002: Brøndby * 2003: Rosenborg * 2014: Malmö * Aktuell: Ble tirsdag ansatt som trener i Malmö FF ut sesongen. (Kilde: NTB) Les mer