Rekdal etter to tap i EM: – Norge kunne hatt fire poeng

CLUJ (VG) (Norge-Frankrike 0–1) Norge står med to tap - men har fortsatt muligheten til å gå videre i U21-EM. Målvakt Kristoffer Klaesson (22) var nær ved å utligne da han gikk i angrep på overtid.

Joachim Baardsen, VG Journalist siden 2012. Kontakt meg på joachim@vg.no

Ole Kristian Strøm, VG Skriver om masse rart, for eksempel krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1. Hovedfag økonomi NMBU. Studier i russisk og statsvitenskap Moskvas statsuniversitet. Studier i tysk ved Göthe-instituttet i Berlin. Hobbybonde.

– Dette er internasjonal fotball. Dette er effektivitet. Norge kunne ha stått med fire - og ikke null - poeng nå, sier Kjetil Rekdal på VGTV.

Norge har likevel en mulighet til å ta seg videre til sluttspillet. Da må Italia slås i den siste kampen, i tillegg til at Frankrike må vinne mot Sveits.

– Det kan bli tøft å slå Italia, sier Rekdal.

De to beste i puljen går videre til kvartfinalene. Hvis Norge går videre som toer, blir Spania eller Ukraina motstander.

Da vil Frankrike toppe gruppa med ni poeng, og Norge, Sveits og Italia alle vil ha tre poeng. Målforskjell i kampene mellom de tre lagene vil avgjøre hvem som går videre. Deretter avgjør antall scorede mål innbyrdes.

Åpningskampen mot Sveits var pekt ut som oppgjøret som Norge «måtte» vinne - men det ble 2–1-tap torsdag.

STARTOPPSTILLINGEN: Bak fra v.: Leo Hjelde, Kristoffer Klaesson, Jesper Daland, Henrik Heggheim , Sebastian Sebulonsen og Erik Botheim. Foran fra v.: Joshua Kitolano, Christos Zafeiris , Oscar Bobb, Johan Hove og Antonio Nusa.

– Vi kan fortsatt gå videre. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal peise på onsdag. Vi må prøve å gjenskape og samtidig ha marginene med oss og lure oss videre, sier Joshua Kitolano til VGTV etterpå.

– Marginene er mot oss nok en gang. Det er surt, sier han om tapet mot Frankrike.

– Det er bare uflaks at vi ikke scorer, sier innbytter Seedy Jatta.

Frankrike åpnet veldig forsiktig, kom bedre etter hvert - men Norge forsvarte egen 16-meter ypperlig. Ingen av keeperne hadde noe vanskelig å hanskes med de første 45 minuttene. Det var faktisk ikke en eneste målsjanse til noen av lagene.

– Det er to lag som nullet ut hverandre, og to lag som begge er fornøyd med ett poeng, sier Vegar Eggen Hedenstad i pausen som ekspert i VGTV-studio.

– Det er viktig for oss å holde laget i balanse, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til VGTV i pausen.

– Gutta har utført planen veldig bra. Det er selvtillit og tro i laget, sier sjefen før 2. omgang.

Men Norge ble presset langt tilbake fra start i 2. omgang, og i det 57. minutt fikk Crystal Palace-spilleren Michael Olise stå alene på bakre stolpe og sette inn 1–0.

– Én stor sjanse på dette nivået så er det mål, fastslår Kjetil Rekdal på VGTV.

Slik går Norge videre i EM 1. Norge må vinne mot Italia i den siste kampen, samtidig som Frankrike må vinne mot Sveits.

2. I et slikt scenario vil Frankrike ha ni poeng, mens Norge, Sveits og Italia står med tre poeng hver - og alle har slått hverandre i innbyrdes oppgjør.

3. Da vil målforskjell i kampene mellom Norge, Sveits og Italia bli avgjørende.

4. Hvis målforskjellen mellom de tre lagene på delt 2. plass i scenarioet er lik, vil antall scorede mål i kampene mellom Norge, Sveits og Italia avgjøre hvem som går videre med Frankrike til kvartfinale.

5. Hvis det er likt også på antall scorede mål i kampene mellom de tre lagene, vil målforskjellen i alle kampene i gruppespillet gjelde - det inkluderer da lagenes møter med Frankrike i tillegg.

Det betydde at Norge måtte fram. Og det ble et norsk fyrverkeri på slutten, særlig på overtid. Sebastian Sebulonsen hadde en kanon rett på keeper og en blokkert heading fra Erik Botheim var det nærmeste Norge kom scoring - før en kjempesjanse for Emil Konradsen Ceide på overtid. Keeper Kristoffer Klaesson gikk i angrep og sto plutselig alene på bakerste stolpe - men valgte å legge inn i stedet for å skyte.

Smerud hadde gjort fire bytter siden matchen mot Sveits. Som ventet kom Kristoffer Klaesson (Leeds) inn som målvakt for Mads Hedenstad Christiansen, som ikke leverte noen stor forestilling mot Sveits. Klaesson gjorde ingen feil mot Frankrike. Inn fra start kom også Antonioa Nusa (Club Brugge), Leo Hjelde (Leeds) og Joshua Kitolano (Sparta Rotterdam).

De som ble vraket, var i tillegg til keeperen disse tre: Sivert Mannsverk, David Møller Wolfe og Emil Konradsen Ceïde. Mannsverk var veldig skuffet etter å ha tatt av ved pause mot Sveits.

Oscar Bobb og Erik Botheim ble byttet ut et kvarter før slutt søndag.

PS: Italia slo Sveits 3–2 tidligere søndag kveld.