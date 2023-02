UEFA holdes ansvarlig etter Champions League-kaos: - Bemerkelsesverdig at ingen er døde

UEFA har publisert en rapport som undersøkte hendelsene rundt Champions League-finalen som ble spilt i Paris 28. mai 2022. I rapporten kommer det frem at UEFA og franske myndigheter må stå til ansvar for kaoset som oppstod. Liverpool er skuffet over at innholdet i rapporten ble lekket tidligere mandag.

NTB, VG

Det er snakk om kaoset som oppstod før Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid på Stade de France i mai 2022.

Tidligere mandag kunne flere britiske medier, deriblant Sky Sports og Metro, melde at UEFA og franske myndigheter holdes ansvarlig. Det kom først frem i en lekket rapport.

Liverpool har kommet med en uttalelse på sin hjemmeside der de sier at de er skuffet over at rapporten ble lekket, og ikke nådde dem først.

«Det er enormt skuffende at en rapport av så stor betydning, så viktig for fotballsupporternes liv og fremtidige sikkerhet, skal lekkes ut og publiseres på denne måten», står det i uttalelsen.

Liverpool opplyser videre at klubben ikke kommer med ytterligere kommentarer før rapporten er lest i sin helhet.

UEFAs generalsekretær Theodore Theodoridis beklager på vegne av UEFA:

"På vegne av UEFA vil jeg beklage på det sterkeste nok en gang til alle de som ble berørt av hendelsene som utspilte seg på det som skulle ha vært en feiring i slutten av sesongen. Spesielt vil jeg be om unnskyldning til supporterne til Liverpool FC for opplevelsene mange av dem hadde. Og for meldingene som ble gitt før og under kampen som urettmessig klandret dem for situasjonen som førte til det forsinkede avsparket."

Videre skriver UEFA at de vil komme med anbefalinger som skal forbedre sikkerheten på fremtidige arrangementer:

«UEFA er forpliktet til å lære av begivenhetene fra 28. mai, og vil samarbeide tett med supportergrupper, klubbene, vertsforeningene og lokale myndigheter for å levere enestående finaler der alle kan nyte spillet på en trygg og sikker måte».

En gruppe bestående av politikere, akademikere og advokater ble nedsatt av UEFA selv i fjor sommer for å undersøke de kaotiske scenene.

Sky Sports forklarer at gjennomgangen av behandlingen av Liverpool-fans viser feil som «nesten førte til katastrofe». Det skyldes feil fra europeisk fotballs styrende organ og mangelen på en risikovurdering fra franske myndigheter.

Finalen ble overskygget av problemer for Liverpool-supporterne utenfor stadion. Kaotiske og farlige scener oppstod i folkemengden som et resultat av billett-trøbbel, og tusenvis av Liverpool-tilhengere som ikke slapp inn på stadion. Et stort antall supportere ble tåregasset eller peppersprayet av politiet.

KAOS: Tusenvis av Liverpool-fans slapp ikke inn på stadion før Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid. Flere forsøkte å ta seg inn på stadion.

Samarbeidet ikke godt nok

Et av punktene som fremheves er at UEFA har marginalisert sin egen sikkerhetsavdeling som ledes av sloveneren Zejlko Pavlica. Han er nær venn av president Aleksander Ceferin.

Rapporten, som omtales som nådeløs, konkluderer videre med at det ikke er grunnlag for å si at supportere med falske billetter skapte kaoset. Denne forklaringen ble brukt av myndighetene i etterkant.

Det pekes også på at fransk politi ikke jobbet tett nok med UEFAs folk, hvilket førte til opphopning av mennesker i et område som er notorisk kjent for å kunne gi kaotiske tilstander i forbindelse med kamper på Stade de France. Politiets bruk av tåregass og pepperspray kritiseres.

«De farlige forholdene utenfor arenaen ble forverret av politiets bruk av tåregass mot den urolige mengden av sivile, samt bruk av pepperspray mot supportere som forsøkte å ta seg inn med gyldige billetter», skriver granskerne ifølge The Guardian.

«Det er bemerkelsesverdig at ingen døde», lyder konklusjonene videre.