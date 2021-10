Arild Østbø med klar beskjed etter ny praktkamp: - Jeg har fortalt at jeg vil stå

Vikings keeper har slått tilbake mot kritikken og bidratt sterkt til at laget har tatt 12 poeng på de fire siste kampene.

Arild Østbø feirer sammen med resten av laget foran Viking-fansen etter 2–0-seieren. - Dette er veldig gøy, sier keeperen som holdt nullen og har vært delaktig i at Viking har tatt 12 poeng på de fire siste kampene.

BRANN - VIKING 0–2

BERGEN (Aftenbladet): Viking ser ut som en million og går fra den ene triumfen til den andre. Laget framstår med enorm selvtillit, struktur, moral, en vinnervilje og en form som har tatt dem helt opp i sølvkampen - tre poeng bak Molde.

Oppgjøret mot Brann ble en helt spesiell affære. Store deler av banen lå under vann - til tider så det mer ut som vestlandsmesterskapet i vannpolo.

Viking løste utfordringen best. 1–0-scoringen kom etter nok en tabbe av Branns keeper Lennart Grill. Da det desperate hjemmelaget etter hvert fikk satt Viking under trykk, sto Arild Østbø nok en gang fram som en matchvinner.

Åtter på Aftenblad-børsen

I løpet av fire kamper har Vikings sisteskanse gått fra haglende kritikk til åtter på Aftenblad-børsen mot Brann og sin andre kamp uten baklengs på kort tid. I de utfordrende omgivelsene torsdag kveld viste han både trygghet, gode redninger og evnen til å vurdere rett inngripen etter vær- og føreforhold.

Etter at han kom inn da Patrik Gunnarsson ble utvist tidlig mot Sandefjord for fire seriekamper siden, har Østbø framstått på en veldig solid måte. Viking har tatt full pott - 12 poeng på de fire kampene Østbø nå har stått på rad og fått fornyet tillit i.

– Dette er veldig kjekt! Vi har en enorm guts, strukturen sitter og vi framstår som et skikkelig lag. Veldig gøy, sier en dyvåt Østbø til Aftenbladet like utenfor garderoben etter kampen.

– Hvordan opplever du denne oppturen personlig?

– Vi har en veldig god struktur i laget, da ser alle sikrere ut. Hele laget er inne i en god periode. Dessuten følger vi kampplanen til trenerne, svarer Østbø.

Har gitt svar på tiltale

– Er du inne i din beste periode som Viking-keeper?

– I 2014 holdt jeg vel nullen i sju av de ni første seriekampene, svarer Østbø og smiler.

– Viking har hentet Gunnarsson på lån fra Brentford ut sesongen, og Iven Austbø legger snart opp, hvilket signal har du nå sendt til Viking-trenerne med tanke på neste sesong?

– Jeg har fortalt at jeg vil stå, svarer Østbø kontant før han løper i dusjen for å rekke 21.45-flyet hjem til Stavanger.

Det var til tider tett befolket foran Arild Østbø inne i Vikings 16-meter.

Zlatko Tripic var delaktig da Viking brukte en god Brann-periode til å gå opp til 2–0 midtveis i 2. omgang. Han kom seg fri og serverte Kevin Kabran på et sølvfat.

– Fullt fortjent

Tripic ser et Viking-lag som fungerer på de fleste områder. Og gleder seg på Arild Østbøs vegne.

– Jeg synes det er fullt fortjent at Arild får sjansen i mål. Han har stått i det og tatt kritikken på en utrolig god måte. Han har vært positiv og støttet laget de gangene han har vært henvist til benken, sier Zlatko Tripic om Vikings keeper.

– Arild vet at han er en god keeper og han tok sjansen da han fikk den. Han begynner å bli en matchvinner bak der og det unner jeg ham. Det er fullt fortjent, sier Tripic.

Viking-trenerne slutter ikke å bli imponert over det laget presterer.

Vil ikke snakke om sølv

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim er enig i at forholdene var håpløse på Brann stadion, men mener at det ikke var fare for spillernes helse. Han lot seg nok en gang imponere over det laget presterte under krevende forhold.

– Nå er dere tre poeng bak Molde som ligger på 2. plass, ser dere opp mot sølvet nå?

– Vi skal gjøre alt vi kan for at vi får med oss noe fra denne sesongen. Men jeg tror fortsatt vi skal ta en kamp av gangen og fokusere på den stimen vi er inne i. Vi har i alle fall lagt press på lagene både foran og de like bak oss nå. Det er noe spesielt med denne gjengen, sier Lunde Aarsheim - og legger til:

Viking-fansen møtte i hopetall mot Brann - og er på en bølge de har ventet lenge på.

– Det er ikke bare spillerne som imponerer. Se på den gjengen som sto i svingen her på Brann stadion. Fantastisk, sier Lunde Aarsheim.

