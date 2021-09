Matchvinneren dro frem Youtube-finte: - Jeg har trent ganske mye

Etter to strake tap var det et revansjesugnet Stavanger Oilers som møtte serieleder Sparta på borteis. Det ble et intenst oppgjør der Oilers til slutt kunne strekke armene i været for en etterlengtet opptur.

Christoffer Karlsen og lagkameratene jubler etter at Karlsen har utlignet til 1–1 mot Sparta.

Christoffer Hjalmarsson

Sparta - Oilers: 1–2

SARPSBORG: Spesielt mot Frisk Asker hadde Oilers en rekke store sjanser som ble brent. Blant annet flere alene med keeper, akkurat hvordan den prosedyren bør utføres viste Sander Hurrød til gangs mot Sparta da han satt inn vinnermålet.

– Jeg har trent ganske mye på den finten. Brukte den mot Hamar da jeg kom gjennom og jeg har sett litt på Youtube og litt forskjellig. Så har jeg prøvd litt på trening og det er deilig at den funker, smiler Hurrød.

– Hvordan er det å se at keeperen drar på svømmetur?

– Litt som om hjertet stopper et sekund der og så bare «ahhh» nå sitter den, gliser Hurrød.

Med gratis inngang og så godt som full hall var det mye som lå til rette for en hockeyfest i Sarpsborg og det så ut til å tenne begge lag, og det var Oilers som kom best i gang. Spillerne trykte til fra start med en gnist og iver som har vært litt borte i enkelte kamper.

– Nesten så jeg må si at det var helt magisk. Det er kjempedeilig med det trykket igjen. Det gir oss en mye større boost når du hører fansen hoie og skrike. Enormt deilig, sier Hurrød.

Flere farligheter fra start

Det sørget for en rekke avslutninger, men som vanlig var ikke uttellingen den aller beste. Dan Kissel kom seg blant annet fri uten at det ble resultat. Også Kristian Østby og Tommy Kristiansen var farlig frempå, men det ville seg ikke.

Oilers dominerte såpass at de ledet skuddstatistikken 9-0 da Dennis Sveum røk på en utvisning. Det utnyttet Sparta da Niklas Roest satt inn en retur etter en trippelsjanse foran Henrik Holm.

Tommy Kristiansen lar sjelden sjansen gå fra seg når det kan knuffes litt foran mål. Mot tidligere lagkamerater i Sparta var en ekstra på hugget.

Det så imidlertid ikke ut til at moralen hos Oilers fikk seg en knekk for de fortsatte det aggressive spillet og det ga uttelling. I overtall viste Christoffer Karlsen at presisjon er vel så viktig som kraft. Fra blå prikket han pucken ned i hjørnet i sin gamle hjemmehall.

– Det er selvsagt mye følelser, men jeg føler at jeg klarte å legge det bort. At det blir poeng er alltid deilig uansett hvilket lag man møter, men det er vel ekstra deilig at man er her og ødelegger festen de skulle ha, innrømmer Karlsen.

1-1 før de siste minuttene av perioden forløp uten de store hendelsene.

Høyt tempo

Andre akt startet med at begge lag tråkket gassen i bunn. Det var full fart i angrep så fort muligheten bød seg og det ga en svært åpen match. Periodens første store sjanse fikk Sparta da Magnus Nilsen tok turen rundt mål, men Holm flyttet seg bra og stengte igjen nede i hjørnet.

Like i etterkant var det Oilers som fikk et nytt overtall og det burde endt i scoring. Først skjøt Karlsen over fra god posisjon før Kristiansen misbrukte en sjanse når han fikk vende opp fritt foran mål.

Kampen fortsatte så å bølge frem og tilbake, men Sparta virket å ha et lite overtak. Da hjemmelaget kom fremover ble de farligere, men da sjansen virkelig bød seg ble de rammet av skuddvegring. Holm var langt ute og klarerte før Sparta vant pucken. Med Oilers-keeperen ute av mål og på vaklende skøyter var målet tilnærmet åpent, men skuddet kom aldri.

– Jeg vet ikke hva de tenker! Jeg prøver bare å stikke ut på puck der og så leste jeg og lagkameraten feil, og da blir det kål for oss. At vi kommer oss unna den med livet i behold er enda god. For den hadde vært kjedelig, slår Holm fast.

Sander Hurrød omfavnes av blant annet Ludvig Hoff etter sin 2–1 scoring i Sparta Amfi.

Sparta hadde så et par andre sjanser før Oilers hugg til. En perfekt utført kontring endte med at Sander Hurrød kom alene med keeper. Ingen feil og Oilers opp i 2-1 et par minutter før pause.

Holm på jobb

Stadig var det et intenst tempo som preget matchen og avblåsningene var få. De førte seks minuttene fløy unna, men på den tiden hadde Sparta to enorme sjanser. Først da Kristian Østby ga bort pucken i egen sone. Daniel Trkulja satt imidlertid pucken utenfor alene med Holm.

Like etterpå måtte Oilers-keeperen hente frem en flott redning da Sparta spilte på tvers foran mål. Holm flyttet seg hurtig over på motsatt og fikk avverget.

– De er ganske guffen og spille mot. For de skyter ikke så mye, men når de først kommer merker du at de har en god offensiv. Så da er det ekstra godt å holde målene nede, sier Holm før han fortsetter.

– Jeg har vært fornøyd med mange deler av spillet i det siste. Det har bare ikke gitt så gode resultater som jeg har håpet på, så nå handler det om å tette igjen og gi guttene en sjanse til å vinne. Så det var ekstra deilig at det gikk i dag, sier sisteskansen.

Henrik Holm stod en svært god match og hadde flere viktige redninger da Oilers slo Sparta.

Kampen fortsatte i et heseblesende og utmattende tempo med få stopp i spillet. Oilers skulle imidlertid ikke gi seg og Holm fortsatte med storspillet. Samtidig fikk sisteskansen meget god hjelp av et oppofrende forsvar.

Mot tampen ble det et voldsomt trykk fra Sparta da de tok ut keeper, men Oilers stod imot. Hjemmelaget var dog svært, svært nære med et stolpeskudd med sekunder igjen på klokken. Det ble imidlertid ikke flere scoringer og dermed fikk Oilers seg en etterlengtet opptur.

– Det blir veldig adrenalin og det er morsomt. At matchen bare går og går er bra for vår del. Vi tekker skudd og jobber for hverandre, og det er slike seieren som gir bra med energi, avslutter Karlsen.

KAMPFAKTA

Sparta Sarpsborg – Stavanger Oilers 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)

Fjordkraftligaen, 7. serierunde

Sparta Amfi: 2.667 tilskuere

Mål: 1-0 Niklas Roest (Jakobsson, Fagerudd)(10:22 PP), 1-1 Christoffer Karlsen (Lefebvre, Burton)(16:20 PP), 1-2 Sander Hurrød (Karlsen)(37:06)

Hoveddommere: Mats Wikstrand og Roy Stian Hansen

Utvisninger: Sparta 5x2 min – Oilers 2x2 min

Skudd: 17-27

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Nicolai Bryhnisveen

3. backpar: Daniel Rokseth og Kristian Østby

Ekstra back: Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Tommy Kristiansen

2. rekke: Ludvig Hoff, Sander Hurrød og Markus Søberg

3. rekke: Magnus Hoff, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen

4. rekke: Sander Husebø, Andre Strandborg og Christoffer Karlsen

Ekstra løper: Oliver Calik