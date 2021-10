Nytt kunstgress kan løse miljøproblemet

En sørlandsklubb er først i verden til å teste bjørkegranulat på kunstgresset sitt. Nå tror man at det kan løse miljøproblemet – og at slike baner på sikt skal poppe opp over hele Europa.

Torsdag var representanter fra både Goe-Production, PST Sportsanlegg, Norges Fotballforbund, Kristiansand kommune og Randesund representert på Sukkevann for å se på den nye banen. Asle Ravnås (fra venstre), Fredrik Hjelm Aukland, Svein Arild Aukland, Klaus Tveita, Øystein Konradsen, Jon Asgaut Flesjå og Øystein Glad.

– Det er selvfølgelig gøy å være først ute, og ekstra moro er det at Norges Fotballforbund (NFF) følger prosjektet så tett. Ingenting ville vært bedre enn om vi nå kan bidra til å få miljøvennlige kunstgressbaner over hele Europa.

Det sier Øystein Konradsen, daglig leder i Randesund IL fra Kristiansand, til Fædrelandsvennen.

Kunstgressbaner er et stort miljøproblem i hele Fotball-Norge. Gummigranulatet skylles ut i naturen uten å brytes ned. Samtidig har man testet ut mer miljøvennlige alternativer, med utilsiktede konsekvenser i andre enden – av både miljømessige og helsemessige plager.

Men nå øyner man lys i tunnelen. Et rogalandsfirma – Goe-Production – har gjennom fire-fem år utviklet et nytt granulat laget av stammen i bjørk. For et par uker siden ble granulatet lagt på den ene av fire syverbaner på Sukkevann i Randesund.

– Store forventninger

Samtidig beholder man inntil videre gummigranulat på de tre andre banene. Det gjør at spillerne kan sammenlikne ny og gammel granulat når de skal rapportere til en app, som gir NFF verdifull informasjon hvordan banen oppleves under forskjellige forhold.

Slik ser det nye bjørkegranulatet ut.

– Vi har store forventninger. Men den store syretesten blir til vinteren med frost og vekslende værforhold, understreker Jon Asgaut Flesjå, regional anleggskonsulent i NFF til Fædrelandsvennen.

Slipper granulat i hjemmet

Det unike med bjørkegranulatet er at det er opprettet en produksjonslinje i Hjelmeland Rogaland, som gjør at man enkelt skal kunne tilpasse det ut fra tilbakemeldingene. Bjørkegranulatet skal for eksempel være tøyelig og enkle å slipe av så man slipper skarpe kanter.

– Resultatene vi får via appen til NFF er veldig viktige. Når vi vet hvordan banen har oppført seg under ulike værforhold, tar vi hensyn til dette før vi legger granulat på bane to-tre og fire på Sukkevann, sier Klaus Tveita, daglig leder i Goe-Production.

Øystein Konradsen i Randesund tror endelig man har funnet et granulat som fungerer.

– Vi har sett jobben de har lagt ned og engasjementet de har vist. Dessuten har vi sett hvordan gummigranulatet fester seg til hode, hår, kropp, tøy også videre og ender opp på badet og i ganger hjemme i de tusen hjem. Bjørkegranulatet fester seg ikke på samme måte, og bare det i seg selv er veldig positivt, sier Konradsen.

FIFA-godkjenning

Flesjå forteller at granulatet har blitt testet på et stort laboratorium i Skottland, og fått FIFA-godkjenning. Det skal derfor ha vekket stor interesse i hele Europa.

– De største kunstgressleverandører i Europa har allerede vært på døren hos Goe for å kjøpe seg eksklusivitet, sier Flesjå.

Men Tveita i Goe-Production avfeier den muligheten.

– Ingen skal få monopol, sier han.

Øystein Glad, idrettssjef i Kristiansand kommune, tester spretten på den nye granulatet.

– Det som gjør dette ekstra interessant er at de har lovet at prisen ikke skal overstige kostnaden for gummigranulat, som hittil har vært det billigste. De andre alternativene har vært veldig mye dyrere, sier Flesjå.

Øystein Konradsen roser Kristiansand kommune ved idrettssjef Øystein Glad for å ha sørget for at Sukkevann tester dette først i Norge.

– Vi så potensialet i og med at dette scoret veldig høyt på laboratorietester. Og når det i tillegg var støttet av NFF og, ikke minst, tegner til å bli et godt miljøvennlig alternativ, så vi muligheter for å sette Kristiansand i førersetet, sier Glad.