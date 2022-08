Klæbo klar for konkurranser: – Går den riktige veien

Johannes Høsflot Klæbo har slitt med en skade i sommer og måtte droppe mesteparten av landslagets samling nylig, men 25-åringen stiller i to løp i Toppidrettsveka.

I RIKTIG RETNING: Johannes Høsflot Klæbo føler han har kontroll foran VM-sesongen i Planica tross skaden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg gleder meg veldig til å gå konkurranser igjen. Konkurransene er en viktig del av treningen på sommeren, og at det foregår i hjemlige trakter i Trøndelag er ekstra gøy, sier Klæbo til VG søndag ettermiddag.

Det er en føling i høyre hamstring (baksiden av låret/rumpa) som har gjort at Klæbo måtte endre treningsopplegget i sommer og gjøre mye alternativ trening. Han har måtte holde tilbake på løpeturer i myra og rulleski.

Fakta Toppidrettsveka, program for langrenn Torsdag 25. august: Langløp 54 km i klassisk (Hitra), klokken 18.20 Fredag 26. august: Sprint i klassisk (Granåsen), finalene starter klokken 18.05 Lørdag 27. august: 10/15 km individuell start i friteknikk (Granåsen), klokken 10 for kvinner og 10.45 for herrer Lørdag 27. august: Jaktstarter i klassisk (Granåsen). Kvinnene går 5 km klokken 16 og herrene går 10 km klokken 16.45.

Da sprintlandslaget var samlet i Steinkjer denne uken var Klæbo bare med på to rulleski-økter. Men nå er det klart at han går langløpet på 54 kilometer på Hitra torsdag og 15 km friteknikk i Granåsen lørdag under Toppidrettsveka til uken. Byåsen-gutten står over sprinten torsdag og jaktstarten lørdag.

– Jeg skal gjøre mitt beste i begge konkurranser. Jeg har gått glipp av en del treningsdoser, men jeg er fremdeles sterk i troen på at det skal bli bra til sesongen starter, og ikke minst til VM (i Planica) som er årets høydepunkt. Jeg føler jeg har bra kontroll, sier Klæbo.

Petter Northug, Maja Dahlqvist, Frida Karlsson, Iivo Niskanen og flere profiler fra Norges, Frankrikes og USAs landslag, samt sterke navn langløpssirkuset, stiller også i Toppidrettsveka.

– Startfeltet er vi strålende fornøyde med. Utenom russerne har vi de aller, aller fleste som er i verdenstoppen. På langløpet på Hitra blir det mange spennende dueller, sier Daniel Helgestad Myrmo, leder av Toppidrettsveka.

Hamstring-trøbbelet er foreløpig den «verste» skaden Klæbo har hatt. Den sitter fortsatt litt i.

– Skaden er der fremdeles, men det går den riktige veien. Fremdeles blir det en del alternativ trening, men jeg kan gjøre stadig mer uten smerter, sier Klæbo.

I august for fire år siden var det en vond visdomstann som skapte trøbbel for 25-åringen og delvis hemmet oppladningen til en ny sesong. I 2020 skadet han hånden på en boksemaskin.

I motsetning til lagkameratene satser Klæbo på høydetrening foran sesongen. Den opprinnelige planen er å dra fire uker til Park City i USA ved månedsskiftet august/september.