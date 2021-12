Drømmedebut for turbo-Emilie: Norge knuste Kasakhstan

CASTELLÓN (VG) (Norge-Kasakhstan 46–18) Hun var egentlig reserve. Men Emilie Hovden (25) VM-debuterte med syv strake scoringer.

Den 163 cm høye bergenseren gjorde ingen feil fra høyrekanten. Storhamar-spilleren kom inn i troppen da Stine Skogrand meldte forfall på grunn av graviditet.

Gjennom tre sesonger har hun levert 7,26 mål pr. seriekamp for Hamar-laget og har fulgt opp med 103 scoringer i Europa. I 2019/20-sesongen ble hun kåret til Årets spiller i Rema 1000-ligaen.

Ifølge landslagssjef Thorir Hergeirsson er Hovden Norges nest raskeste spiller bak Camilla Herrem, som scoret seks og ble kåret til Norges beste av VM-arrangøren. VG har Hovden som banens beste og premierer scoringshowet med 8 poeng på børsen - som du kan lese til slutt i denne saken.

– Det var utrolig kult å endelig komme i gang. Jeg koste meg ute på banen og det ble storseier til slutt. Det var veldig gøy, sier Hovden til TV3 etter kampen. Hun spilte bare sin fjerde landskamp, men står allerede notert med 15 scoringer.

DEBUTERTE: Emilie Hovden startet mesterskapskarrieren med syv scoringer.

Men scoringsrekorden fra 2001 klarte ikke håndballjentene å slå. 48–11 mot Uruguay står fortsatt.

VM startet imidlertid med litt norsk kluss. Det tok fem minutter før håndballjentene var i ledelsen. Men så rant det på. Camilla Herrem og Stine Bredal Oftedal løp inn scoringer. 10 av de første 15 kom på kontringer.

Så gjorde Thorir Hergeirsson et helt uvanlig grep. Han byttet ut alle sine førstevalg – inkludert angrepsspesialisten Nora Mørk på stillingen 15–6.

Seks nye utespillere kom inn. Sanna Solberg-Isaksen løp inn fire mål og «nye Norge) vant sine 11 minutter og 19 sekunder med 9–4.

– Det ble en del løping for oss. Disse kampene er kanskje litt morsommere for kantspillere enn de er for bakspillere, for det blir mange kontringer. Vi har fått en god gjennomkjøring, sa Solberg til VG etter kampen.

Dermed 24–10 ved pause. Fartsfesten i 1. omgang ga 16 norske kontringsmål mot parkerte kasakhstanerne. Målvakt Katrine Lunde leverte nesten like mange assist som redninger – 4 målgivende mot 7 stoppede skudd.

VM-debutanten Hovden bekreftet goalgetteregenskapene med en gang. Høyrekanten scoret to og ble fulgt opp av meddebutant Maren Aardahls ene scoring. Også den på kontring.

– Jeg føler at hardt arbeid gir avkastning til slutt, sier den 27 år gamle debutanten til TV 3.

Den tidligere Byåsen-spilleren har både EM-gull og VM-sølv i beachhåndball og debuterte på yngre landslag allerede for ni år siden. Men karrieren fikk først skikkelig fart da hun dro til Tyskland i 2019. Nå spiller strekspilleren i danske Odense.

– Nå vil jeg bare ha mer, sier Aardahl.

FARTSFEST: Camilla Herrem og Stine Bredal Oftedal satte fart på Norge.

Fra start i 2. omgang kom også de to siste spillerne, Rikke Granlund og Kristine Breistøl, på banen. Lunde og Bredal Oftedal satt igjen på benken.

Det startet med to miss fra Herrem og Marit Røsberg Jacobsen før nettopp de to kantspillerne dro i gang del to av den norske scoringsfesten.

– Vi fikk en god gjennomkjøring. Jeg synes vi spiller fint. Det er litt «fokus»-kamp. Med en gang man slipper seg litt ned så blir man litt overrasket over ting som kommer. Men alt i alt en fin gjennomkjøring, sa Herrem til VG etter kampen.

OL-toppscorer Nora Mørk sparte på kruttet. Hun løsnet ikke skudd før hun scoret dagens vakreste etter 39 minutter. Kristine Breistøl satte opp Herrem på en flyger før venstrekanten fant Mørk flygende gjennom luften på motsatt side. Scoringen ga norsk 31–14-ledelse var hennes eneste i kampen.

– Det var ikke så mye spenning det. Det var vel klar og total overkjøring og det kunne sikkert vært enda mer, oppsummerte Mørk til VG.

Etter 46 minutter kom et nytt bytte av alle utespillerne minus Breistøl. Rikke Granlund fortsatt sin gode jobb i mål. Hun tok vare på VM-sjansen med ni redninger på 17 skudd etter pause - mens Silje Solberg satt på tribunen.

Med Stine Bredal Oftedal tilbake på banen satte Norge opp farten igjen. Emilie Hovden scoret et raskt hat trick og Norge var på 40 mål åtte minutter før slutt.

Norge fortsetter gruppespillet mot Iran søndag. Det blir en ny målfest. De iranske hijabjentene tapte VM-debuten 39–11 for Romania fredag.

Rumenerne blir Norges eneste utfordring i gruppespillet i kampen som spilles tirsdag i neste uke.

VG-børsen

Katrine Lunde 6

7 redninger/17 skudd

Rikke Granlund 7

9 redninger/ 17 skudd - 1 feil

Henny Reistad 6

4 mål/ 4 skudd - 1 feil

Emilie Hegh Arntzen 5

1 mål/1 skudd

Veronica Kristiansen 5

2 mål/4 skudd

Nora Mørk 6

1 mål/2 skudd - 2 feil

Stine Bredal Oftedal 6

4 mål/5 skudd - 1 feil

Kari Brattset Dale 6

5 mål/7 skudd

Vilde Mortensen Ingstad 4

2 mål/5 skudd

Moa Högdahl 3

1 mål/4 skudd - 2 feil

Marit Røsberg Jacobsen 6

5 mål/7 skudd

Camilla Herrem 7

6 mål/7 skudd

Sanna Solberg-Isaksen 6

5 mål/7 skudd

Kristine Breistøl 5

1 mål/2 skudd

Emilie Hovden BB 8

7 mål/7 skudd - 1 feil

Maren Aardahl 5

2 mål/2 skudd - 1 feil

Thorir Hergeirsson (trener) 7