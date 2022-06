Jakobs rekord-overmann: – Ligner historisk fenomen

Steve Cram (61) tror Jakob Ingebrigtsen (21) kan slette europarekorden han satte på Bislett for 37 år siden. Briten mener Norges OL-gullvinner ligner ham selv som løpertype – men mest fenomenet Said Aouita (62).

MILE-FAVORITT: Jakob Ingebrigtsen vant Eugenes mileløp (1609 meter) på den kommende VM-stadion i Oregon forrige måned (bildet) og da han satte personlig rekord etter OL-gullet på 1500 meter i fjor høst.

– Det har vært mange store løpere, og han er definitivt en av dem. Han er der oppe, svarer Steve Cram på spørsmål om hvem han vil sammenligne Jakob Ingebrigtsen med.

– Han er litt forskjellig fra «mine». Han er mer en 1500- og 5000-meterløper, som Said Aouita – sammenlignet med Seb Coe og meg. Vi var mer 800- og 1500-meterløpere. Han er veldig sterk, litt som jeg var. Han holder høyt tempo med en gang kan kommer i gang, tilføyer Steve Cram.

I 1985 satte han verdensrekord under Bislett Games på en mile (1609 meter) med 3.46,32. Den gang verdensrekord, fortsatt gjeldende europeisk rekord. Samme kveld for 37 år siden satte Ingrid Kristiansen verdensrekord på 10.000 meter med 30.59,14, mens marokkaneren Said Aouita gjorde det på 5000 meter med 13.00,40.

Aouita vant OL-gull på 5000 meter i 1984 og OL-bronse på 800 meter i 1988. Det er han alene om.

SPESIELL: Said Aouita vant OL-gull på 5000 meter og OL-bronse på 800 meter. Her løper han inn til seier på 5000 meter under DN-gallaen i Stockholm i 1986 – året etter at ha satte verdensrekord på Bislett.

Cram vant blant annet VM-gull på 1500 meter i 1983 og OL-sølv på samme distanse i 1984, bak tittelforsvarer og landsmann Seb Coe (65) – som også vant OL-sølv på 800 meter i 1980 og 1984. Etter konkurranseløpingen har Steve Cram gjort karriere som ekspertkommentator for BBC.

– Han er i stand til å ta min rekord, med rette forutsetninger og forhold. Jeg tror han må gjøre det alene, sier Steve Cram – og mener Ingebrigtsen ikke vil få nevneverdig hjelp på veien, selv om han håper briten Jake Wightman (27) «ikke vil være for langt unna».

Konfrontert med Crams antagelse om at han må regne med å gjøre det solo hvis han skal kunne senke sin personlige rekord 3.47,24 med nesten ett sekund og slette europarekorden, sier Jakob Ingebrigtsen seg enig med sin foreløpige overmann.

– Hvis jeg har en god dag, trenger jeg ikke nødvendigvis noen som pusher. Det er lettere å slappe av ved å springe som nummer to. Men hvis alt klaffer, har det ikke så mye å si om man er alene eller sammen med andre, sier han.

Steve Cram mener nettopp det, Jakob Ingebrigtsen selvtillit, er nøkkelen til hans suksess.

– Han fortrekker et tøffere tempo, som alltid er bra, og han har selvtillit nok til ikke å bli for bekymret hvis det går for sakte. Det er ganske likt måten jeg løp på. Han er veldig sikker på seg selv. Det har han alltid vært. Familien, faren (Gjert Ingebrigtsen), (brødrene) Henrik og Filip har hjulpet ham til å utvikle seg på sin egen måte, forklarer Steve Cram.

– Han var en moden utøver allerede som veldig ung. Da han var 16 og 17 år var han veldig moden mentalt. Han trente hardt som ung fordi han trente med brødrene sine. Han vant og vant, det ble en vane – og det gir selvtillit, fortsetter friidrettseksperten.

– Utbrent?

– Et det en risiko for at han kan bli utbrent fordi han ble så god tidlig?

– Det blir vanskeligere etter hvert fordi ingen makter å bli bedre år etter år. Det smarte er å håndtere det rett når du er på toppen, slik at du kan få en lang karriere. Så har det med motivasjon å gjøre, fordi han har vunnet det meste. I hvilken grad orker ha å trene så hardt som han gjør, når det fins mye annet gjøre for en ung, sier og spør Steve Cram.

Jakob Ingebrigtsen besvarer spørsmålet slik, på sedvanlig vis:

– «Risikoen» er at jeg har holdt på i seks-syv år med å vinne medaljer. Folk (konkurrentene) kan vinne fra de er 20 til 30, så kan jeg vinne fra jeg er 18 til jeg er 32. Jeg føler at vi har vært flinke til å ha et langsiktig prosjekt, men det er først og fremst kortsiktig. Da sørger man for at det blir så bra som mulig der og da. Nå der det Bislett, så er det VM. Jeg kan ikke love noe for EM (i august) eller neste år. Jeg kan bli syk og skadet, og ting kan skje, sier han.

Steve Cram sier også at «den store saken» for Jakob Ingebrigtsen nå vil være å vinne medaljer, det vil si gullmedaljer i mesterskap. Nordmannen har ikke vunnet VM-gull. Det kan han gjøre på 1500 meter og 5000 meter i VM i Eugene 15.–24. juli.

– Gullmedaljer og tidene er gjeldende valuta i vår idrett. Gullmedaljene beholder du, mens noen alltid vil komme å ta tidene dine – som jeg vet, sier Steve Cram og smiler.