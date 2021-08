Sander Olsen Ytreland scoret hattrick for Åkra

Sander Olsen Ytreland scoret tre mål og hjalp Åkra til 8-1-seier over Haugar 3 i G13 2. divisjon, rogaland - avdeling 7 torsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ytreland ga Åkra en tidlig ledelse etter kun seks minutter, og to minutter senere doblet Åkra ved samme spiller. Etter ett kvarters spill la Daniel Brun på til 3-0 for Åkra. Etter 28 minutter reduserte spiller nummer 44 til 1-3 for Haugar 3. Peder Hervik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 1-8 for Åkra, og avstanden mellom lagene økte da Jonas Sandhåland Ånensen satte inn 1-8 fire minutter senere.

Målbonanza etter pausen

Null minutter ut i andreomgangen økte gjestene ved Daniel Iversen, og like etterpå vartet Ytreland opp med hattrick. Elias Rasmussen økte ledelsen for Åkra da han satte inn 1-8 etter ett kvarter av andre omgang.

Topper tabellen

Åkra har vunnet alle kampene sine hittil i år.

Etter torsdagens kamp ligger Haugar 3 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Åkra er på førsteplass med seks poeng.

Haugar 3 møter Kopervik 2 19. august, mens Åkra spiller neste kamp mot Nord 2 23. august.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.