Haaland kan være ute til desember – kamp mot Bayern i fare

Erling Braut Haaland kan være ute lenger enn først antatt med skaden i hofteleddsbøyeren. Han kan gå glipp av storoppgjøret mot Bayern München 4. desember.

Erling Braut Haaland må belage seg på et lengre skadeavbrekk med en avrevet muskelbunt i låret.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag ble det kjent at Haaland hadde blitt skadd på ny og er uaktuell til landslagssamlingen i midten av november før Norges skjebnekamper mot Latvia og Nederland. Det bekreftet landslagslege Ola Sand overfor NTB.

– Jeg har snakket både med Dortmund og Erling og konklusjonen er at han er ute i neste landslagssamling, dette er en skade som krever tid på å leges. Det er minimum 3-4 uker, kanskje lenger, sa Sand til NTB.

Ifølge Sport1-journalist Patrick Berger skal skaden være en avrevet muskelbunt i venstre lår, som kan holde han ute til desember, skriver Nettavisen.

Det vil bety at kampen mellom Dortmund og Bayern München 4. desember er i fare for kraftspissen.

Haaland var nylig ute med en lårskade som gjorde at han gikk glipp av Norges landskamper mot Tyrkia og Montenegro. Han returnerte med to mål for Dortmund mot Mainz forrige helg og spilte også i mesterligatapet mot Ajax tirsdag.