Skåra sigersmålet i siste sekund: – Fekk gåse­hud over heile kroppen

Det var full jubel i Nærbø-leiren då John Thue sikra sigersmålet like før slutt.

Etter ein thrilleravslutning med skåring i siste sekund kunne Nærbø og publikum juble for to sigrar mot italiensk motstand. No ventar nye europacupkampar for Nærbø.

