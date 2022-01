Leo Østigård (22) scoret på San Siro: – En guttedrøm som gikk i oppfyllelse

Leo Skiri Østigård har fått en pangstart på karrieren i italiensk fotball. Med scoring på selveste San Siro mot AC Milan, fikk romsdalingen virkelig presentert seg for det italienske fotballpublikummet torsdag kveld.

– Det var en liten guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har stått mange timer på Øran stadion på Åndalsnes og drømt om å spille i en av de store ligaene. Det er det lett å glemme oppi alt dette, sier Østigård til VG dagen derpå.

Etter en høst på lån hos Stoke i Championship, ble han klar for Serie A-klubben Genoa på nyåret. I forrige uke fikk han debuten for Andriy Shevchenkos mannskap etter bare to treninger og minimalt med forberedelser.

Debuten gikk både ifølge Østigård og diverse italienske spillerbørser litt så som så. Derfor var det ekstra godt å få den gode opplevelsen mot Milan, forteller midtstopperen.

– Det handler om å sette seg tidlig i respekt innad i laget. Det er viktig med en god start, og nå har jeg fått vist litt av hva jeg er god på.

Leo Skiri Østigård sendte Genoa i ledelsen mot AC Milan i den italienske supercupen torsdag kveld. Milan vant kampen 3–1.

Språk er en barriere for de fleste som kommer utenfra til italiensk fotball. Østigård sier selv at han «ikke akkurat er noen språkgud», men at han hadde klart å formidle til lagkamerat Manolo Portanova akkurat hvor han ville ha ballen før han satte inn 1–0.

– Jeg så tidlig utgangen på innlegget hans. Det er ikke lett å komme til en ny klubb og fortelle at jeg skal ha ballen, men jeg får fått en godt tone med ham, selv om jeg ikke forstår så mye av det han sier. Når foten er såpass god, er jobben enkel for meg. Jeg er fornøyd med at jeg klarte å kontrollerte den ned i hjørnet, sier Østigård, før han stopper litt opp.

– Det var en vanvittig følelse å se den gå inn. Scoring på San Siro. Det er viktig å reflektere over slike ting, selv om jeg selvsagt ikke er tilfreds med at vi ikke klarte å holde unna.

Genoa ledet nemlig i en drøy time i den italienske hovedstaden. Østigård ergrerer seg spesielt over utligningen, signert Olivier Giroud.

– Jeg følte jeg hadde god kontroll på ham, og jeg visste hva jeg skulle gjøre. Så skjer dette når jeg ikke er inne i feltet med ham. Det er irriterende. Så er de griseheldige på 2–1. Samtidig må jeg ta med meg at det er en enorm erfaring å møte et lag av det kalibret, på en slik stadion, sier Østigård, som hevder han ikke lot seg prege av anledningen inn mot kampen.

Og det er nettopp det som kanskje kjennetegner midtstopperen best. Han har aldri skygget store anledninger, og alltid gjort det som er best for hans egen karriere. Som da han banket på døren til Ole Gunnar Solskjær på Aker stadion og krevde spilletid på A-laget som 17-åring.

Eller som da han avslo Brightons ønske om en ny langtidskontrakt i 2020.

– Man må gjøre det som er best for en selv. Spilletid har alltid vært min prioritet, og jeg har tatt valg som alltid gagner utvikligen min. Jeg kunne gått til større klubber, men da er muligheten for spilletid mindre. Det er ikke alltid like behagelig å gå til ny klubb, og det er det nok mange som styrer unna. Men det er da man må vise hvem man er, understreker han.

– Jeg kommer til å banke på døra til Shevchenko også, om det skulle være nødvendig, akkurat slik jeg gjorde med Ole Gunnar. Men jeg skal innrømme at jeg har stor respekt for ham. Han har tross alt vunnet gullballen, sier Østigård om sin nye trener, som var en viktig faktor for at han valgte nettopp Genoa.

Men det var også noe ved hele den italienske fotballkulturen som trigget Østigård like før årsskiftet. Han kunne blitt i Championship, men ville prøve noe nytt etter å ha havnet på kant med manager Mark O´Neill i Stoke. Hvorfor det skjedde, er umulig å svare på, sier Østigård.

– Jeg kjenner at jeg liker den italienske kulturen. Den er annerledes enn i Tyskland og i England. Mitt største idol har alltid vært Fabio Cannavaro. Nå har jeg fått fantastiske trenere i Schevshenko og Mauro Tassotti (Milan-legende, journ. anm.). Det å forsvare seg er viktig i Italia.

Inntrykket hittil er at han gjerne kunne tenke seg å bli i Italia, også etter sommeren når låneavtalen går ut. 22-åringen har kontrakt med Premier League-klubben Brighton til sommeren 2023.

– Jeg har alltid drømt om å spille i Serie A, så dette halvåret handler om å selge inn seg selv. Nå har jeg et navn i England og Tyskland, og vil gjerne skape et her også. Folk glemmer at det er tøffere enn man tror å dra på lån. Det er en ny liga med en annerledes kultur. Jeg har satt meg selv i en vanskelig posisjon ved å gå på lån så mange ganger, så nå vil jeg gjerne slå meg til ro snart, sier Leo Skiri Østigård.

