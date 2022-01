Ingve Bøe: «På dette området må Viking gjøre som Bodø/Glimt»

BLOGG: De to siste sesongers seriemester i Eliteserien har vist at de er gode på en uhyre viktig ting. Kan Viking klare det samme?

Ingve Bøe blogger om den perioden på året der spillere ofte skifter beite. Det er en kynisk verden - og er det egentlig grønnere på den andre siden av gjerdet?

Så var Viking også inne den der forferdelige, såkalte dumme sesongen.

Det er i disse spennende dager agentene jobber for norske spillere. Det viftes flittig med agn foran aktuelle internasjonale klubber, og superlativene basert på spilleres prestasjoner sitter løst.

Det legges ut åte her og der i håp om at noen skal bite på. Innimellom tas det en enkel agent-finte for å skjerpe appetitten der ute.

Det er ikke alltid det blir som synset, og plutselig vinner en annen fram med sin kandidat.

Markedskreftene

Vikinger kan foreløpig puste lettet ut til neste gang en av våre blir hintet om. Å skape blest om spillere kan denne gjengen ser dere.

De gjør bare det som kontrakten mellom partene tilsier. Slik er dagens fotballliv, dere. Spillerne har selv valgt sin samarbeidspartnere og disse bruker selvfølgelig markedsmekanismene som rår for det det er verdt.

Sånt internasjonalt sportslig er det bare å innse at vårt lag ligger bortimot nederst i næringskjeden. Derfor ribbes Fotball-Norge i disse dager for solide klubbspillere. Spillere, som til slutt tar det endelige valget, må i tenkeboksen og finne ut følgende:

Er jeg happy nok her eller klar for nye eventyr? Vil jeg være med på et fortsatt spennende Viking-løp eller er det grønnere bak et annet gjerde?

Økonomisk trygghet

Klart at økonomisk trygghet er essensielt, men er det aller viktigst for akkurat deg nå?

Jeg forstår de som blir - samt de som drar. Fotballspillere kan jo faktisk bare være en takling fra karriereslutt, må vite.

Var innom og hadde en aldri så liten passiar med Morten Jensen i uken. La spesielt merke til en plakat som viste en fornuftig tilnærming til et sterkt, kollektivt forsvarsspill.

I korte trekk kan det sammenfattes med vinn din egen duell, sikre for din lagkamerat og løp tilbake i forsvar i en brenning etter balltap (eller teite dommeravgjørelser).

Pipeblåseren gir deg aldri rett selv om du verbalt mener avgjørelsen er helt på trynet feilvurdert. Å diskutere med dommere eller å peke på lagkameraters feil gir motstanderne fordeler.

Og ofte er du jo bare deg selv som har tabbet deg ut, ikke sant? Ta det klokeste valget der og da og ras hjem i det kollektive forsvaret, så slipper vi unødvendige kontringer som fort resulterer forferdelige baklengs.

Baklengsmål

Skal Viking kjempe i toppen også i år, er det maks én i feil kasse per kamp som må være et reelt arbeidsmål. Det er bare å fortsette som stevnet siste halvdel av forrige sesong.

I løpet av inneværende måned og en uke uti neste blir mye avgjort med henblikk på om noen av våre beste menn forlater skuta. For det må jo være kun de beste ligaene som muligens kanskje, vet ikke, er aktuelle, eller? Etter det er det kun noen få kjipere arenaer som er åpne og absolutt ikke på høyde med mulighetene i vår by.

Viking har plukket mange poeng når Joe Bell har spilt landskamper, eller når Veton Berisha har vært skadet eller hanglet aldri så lite. Bare så det er sagt.

Jeg håper selvfølgelig begge blir, tvil ikke på det. Viking må være en selgende klubb, noe som er opplest og vedtatt til det kjedsommelige. Det handler om såkalt bærekraft.

«Money talks»

Samtidig skal Viking ha et lag som kjemper i toppen konstant. Innimellom kan den balansen være meget hårfin. Det kjipeste er uansett kontrakter som er i ferd med å løpe ut.

Da blir det smuler igjen til klubben som eventuelt må selge sin kjempe. At «money talks» er noe vi alle må innse jo før jo heller. Dagen fotball er ikke for pingler.

Mister vi noen av disse nevnte, må Viking hoste opp kapable erstattere umiddelbart.

Skulle det verst tenkelige skje, har seriemesterne Bodø/Glimt vist, to år på rad, at den som leter, den finner.

Når Viking fikser det samme, har et stabilt topplag utkrystallisert seg.