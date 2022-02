Johaugs melding skapte heftige spekulasjoner

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Therese Johaug (33) tok karrierens tredje OL-gull etter et utrolig sekunddrama. I jubelrusen meldte hun til smøreren sin at det var hennes siste løp.

Med kun 0,4 sekunders margin gikk Kerttu Niskanen i mål, to minutter etter at Johaug hadde krysset målstreken. Dermed blir det et nytt OL-gull for Therese Johaug – hennes tredje i karrieren.

Gullet er det femte norske gullet i årets OL og det 50. langrennsgullet til Norge i OL.

Bronsen gikk til Krista Pärmäkoski, 31,5 sekunder bak Johaug. Natalja Neprjajeva endte kun ett tidel bak den finske utøveren.

Da Neprjajeva kom i mål, var alle løperne i seedet gruppe i mål. Da kom også jubelbrølet fra Therese Johaug i målområdet.

– Woho! Å fy faen, sa Johaug, i det som ble plukket opp av TV-kameraene.

Johaug gikk jublende bort til blant andre smøreren sin, som spurte:

– Er dette det siste løpet du går?

– Ja, det er det siste løpet jeg går, ropte Johaug euforisk.

– Jeg er veldig forvirret. Jeg er et stort spørsmålstegn, sa Martin Johnsrud Sundby i Discovery+-studioet etter målgang..

Etter hvert kom Johaug med bekreftelsen på at det ikke blir hennes siste løp.

– Nei, det er ikke det siste løpet. Jeg skal gå 30-kilometeren, sier Johaug til Discovery+.

– Er det siste intervallstart?

– Nei, jeg håper ikke det!

Martin Johnsrud Sundby mener det hele var en fleip fra Johaugs side.

– Det som har skjedd er at hun har vært ekstrem nervøs. Hun føler seg ofte uvel før disse konkurransene og melder til smøreren at «dette er det siste løpet jeg skal gå, jeg orker ikke dette mer». Det får hun kjapt i retur av Tord Hegdal, og så smøres det ut i alle norske medier. Men det er bare en fleip mellom henne og smøreren, sier han etter at Johaug avviste spekulasjonene.

Etter gullet på lørdagens 15 kilometer fellesstart med skibytte, var Johaug åpen på at hun måtte kjenne etter om hun «var mett» etter OL.

Johaug var jublende glad da hun kom bort til rettighetshaver Discovery+ etter rennet.

– Jeg er fortsatt litt i sjokk. Du kan egentlig kalle det dødt løp, men jeg hadde de stakkars tidelene på min side. Det er veldig moro at jeg skulle ta dette gullet, men at det skulle bli så spennende da gitt, sier Johaug til Discovery+ noen minutter senere.

– Det er en lykkerus når du ser at tidelene går i din favør. Det er utrolig artig å vinne når det er en slik «fight». Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle disponere andrerunden. Jeg la kanskje igjen litt mange sekunder i starten, men jeg kjente at jeg hadde de kreftene igjen på slutten. Jeg tok ganske mange sekunder på Kerttu der, sier Johaug.

For de øvrige norske løperne – Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold – ble det ikke noe toppresultat. De tre endte alle utenfor topp 20.

DÅRLIG DAG: Svenske Frida Karlsson endte helt nede på tolvteplass.

Therese Johaug tok karrierens første individuelle OL-gull da hun vant 15 kilometer fellesstart med skibytte på lørdag. Da var den norske 33-åringen helt overlegen i siste halvdel av rennet, og hun stilte som favoritt i torsdagens renn.

Det selv om hun faktisk ble slått av Frida Karlsson i den siste 10-kilometeren i klassisk hun gikk i OL – tilbake i Ruka den siste helgen i november.

Johaug hadde før det vunnet alle renn hun hadde gått på 10 kilometer klassisk med intervallstart siden hun ble nummer fem på distansen i Lahti i mars 2015, inkludert et VM-gull på øvelsen i Seefeld i 2019.

Johaug var først ut av de virkelige favorittene med startnummer 36 og tok ledelsen da hun passerte de første passeringspunktene, men bakfra var det flere som la ut i høyere tempo. Like bak Johaug fulgte Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen og Tatjana Sorina, som alle var raskere enn Johaug frem til både 1,3 og 1,8 kilometer.

I etterkant gikk også flere av de andre gullkandidatene, som Frida Karlsson, Ebba Andersson og Natalja Neprjajeva, ut mot slutten av seedet gruppe.

Hverken Andersson eller Karlsson klarte å legge seg inn foran Johaug i starten, men det gjorde Neprjajeva til gagns. Den russiske utøveren var hele 12,8 sekunder foran Johaug etter 1,3 kilometer.

Johaug så ut til å ha snudd trenden inn mot 5 kilometer. Da var hun i ledelsen etter at alle favorittene hadde passert, 0,6 sekunder foran Niskanen og 6,2 sekunder foran Neprjajeva.

Ut mot 6,3 kilometer tapte imidlertid Johaug mye – i det samme terrenget som hun tapte mye tid på vei til 1,3 kilometer. Niskanen hadde plutselig fått en ledelse på 11 sekunder, men så satte Johaug opp tempoet. Ved 8,6 kilometer hadde Niskanen bare 1,3 sekunder ned til Johaug.

– Det blir et sekunddrama uten like, sa Discovery+’ ekspertkommentator Trond Nystad da Johaug krysset målstreken.

Og det skulle vise seg at det ble et sekunddrama med en lykkelig norsk avslutning.

Seiersmarginen (fire tideler) er den knappeste på 10 km klassisk for kvinner i internasjonale mesterskap. Tidligere var den minste seiersmarginen åtte tideler fra VM i 1987. Også da ble det norsk seier foran en finsk utøver - den gang var det Anne Jahren som slo Marjo Matikainen.