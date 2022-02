IOC nekter dopingtatt 15-åring medalje

ZHANGJIAKOU (VG) Den internasjonale olympiske komité (IOC) velger å droppe både blomster- og medaljeseremoni på tirsdag - dersom den dopingtatte tenåringen Kamila Valijeva (15) ender blant de tre beste.

KONTROVERSIELL: Kunstløper Kamila Valijeva.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det bestemte IOC-styret mandag. Da hadde det bare gått timer siden idrettens voldgiftsrett (CAS) bestemte at Valijeva får lov til å konkurrere i OL - selv om hun testet positivt på et forbudt stoff 25. desember.

Avgjørelsen i CAS er ikke en endelig dom i Valijeva-saken, men handler kun om hvorvidt kunstløperen skal være midlertidig utestengt eller ikke.

Den talentfulle 15-åringen - samt støtteapparetet hennes - risikerer fortsatt straff i kjølvannet av dopingtesten i romjulen. Både RUSADA (det russiske antidopingbyrået) og WADA skal ha igangsatt etterforskning av trenerne til Valijeva.

Les også Ber om amerikansk politietterforskning i Valijeva-saken

15-åringen får nå delta i kortprogrammet på tirsdag. Deretter venter en ny konkurranse på torsdag, dersom hun kvalifiserer seg. IOC-styret, der norske Kristin Kloster Aasen har en plass rundt bordet, fattet mandag følgende avgjørelser:

* Det blir ikke holdt noen medaljeseremoni under OL i forbindelse med lagkonkurransen i kunstløp, der Kamila Valijeva og Russland vant gull.

* Dersom Kamil Valijeva ender blant de tre beste i de to gjenværende konkurransene, så blir det ingen blomster- eller medaljeseremoni under OL.

* IOC ber Det internasjonale skøyteforbundet åpne for en 25. utøver i torsdagens konkurranse, dersom Valijeva kvalifiserer seg. I utgangspunktet er det bare 24 plasser i konkurransen.

* IOC vil organisere det man kaller en “verdig medaljeseremoni” så raskt Valijevas dopingsak er endelig avgjort.

– CAS sin avgjørelse om å oppheve den midlertidige suspensjonen av den russiske utøveren er svært uheldig. Denne avgjørelsen undergraver både fair play og like konkurransevilkår for utøverne, sier idrettspresident Berit Kjøll.

REAGERER: Idrettspresident Berit Kjøll liker dårlig sakens utvikling.

Hun befinner seg i Kina og forventer at WADA nå endrer regelverket sitt, slik at også mindreårige utøvere kan ilegges midlertidig utestengelse i dopingsaker.

Men Kjøll er ikke alene om å reagere. USADA-topp Travis Tygart går enda lenger:

– Russland har dessverre kapret OL for sjette gang på rad, sier USADA-sjef Travis Tygart.

Han føler med 15-åringen.

– Hun har blitt sviktet av russerne og anti-doping-systemet, som har laget et kaos ut av saken hennes. Alle burde ha medfølelse med henne, sier Tygart.

I dommen fra CAS så legges det vekt på at Valijeva er en såkalt “beskyttet person” ettersom hun er under 16 år. Retten trekker også frem at hun ikke har testet positivt under OL, og det faktum at hun - tross en positiv test allerede i desember - ikke ble kjent med denne før 8. februar - altså midt under OL.

Retten mener hun ikke har fått muligheten til å forberede et skikkelig forsvar etter testen.