Cristiano Ronaldo scoret igjen, men Manchester United kollapset i Sveits

(Young Boys – Manchester United 2–1) Cristiano Ronaldo scoret sitt tredje mål siden Manchester United-comebacket, men Aaron Wan-Bissakas røde kort og en enorm Jesse Lingard-tabbe ga de røde djevlene en marerittstart i Champions League.

SNUBLET: Cristiano Ronaldo scoret, men det ble likevel ingen veldig god dag på jobben.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kampen endret nemlig fullstendig karakter etter Aaron Wan-Bissakas stempling som sendte ham i garderoben. Young Boys tok over og ble etter 66 minutter belønnet i form av en utligning, før Jesse Lingard - helt på tampen - forærte sveitserne en gratismulighet, som Jordan Siebatchu takket og bukket for.

Alene med David de Gea, fem minutter på overtid, sørget han for at Manchester United, den store gruppefavoritten, reiser hjem fra Sveits uten poeng.

AVGJØRELSEN: Her setter Jordan Siebatcheu inn 2–1 for Young Boys fem minutter på overtid.

Manchester United hadde før utvisningen god kontroll på kampen, og tok også ledelsen tidlig.

Drømmestart

Etter drøye 13 minutters spill så Bruno Fernandes opp, fikk blikkontakt med landsmann Cristiano Ronaldo, som startet sin første Champions League-kamp for Manchester United siden finaletapet for Barcelona i 2009, og slo inn.

Med utsiden av foten fant han Ronaldo, som hadde timet løpet sitt perfekt, og 36-åringen plasserte ballen mellom beina på keeper før den sakte, men sikkert trillet over målstreken.

Det var Ronaldos tredje scoring på to kamper siden comebacket. Lørdag fikk han en drømmedag på Old Trafford med to scoringer i sin andre debut for klubben, og 4–1-seier.

SMILTE – EN STUND: Cristiano Ronaldo og Manchester United fikk en drømmestart på kampen, men det bli ingen god Champions League-åpning for hverken ham, Paul Pogba eller de andre United-stjernene.

Det ble imidlertid ikke en fullt så god opplevelse på kunstgresset i Bern, selv om Ronaldo noterte seg for nok en milepæl:

Han spilte tirsdag kveld sin 177. Champions League-kamp og tangerte dermed sin gamle Real Madrid-lagkamerat Iker Casillas som den spilleren med flest kamper i turneringen.

Men til tross for at Manchester United er store favoritter i gruppe F, fikk han ikke feire milepælen med tre poeng. De røde djevlene reiser tomhendte hjem, og Aaron Wan Bissaka må ta en stor del av skylden for det.

Så rødt

Manchester United styrte kampen og fikk med scoringen stilnet et livlig hjemmepublikum, men Wan-Bissakas utvisning for en stygg stempling på Christopher Martins Pereira endret kampbildet fullstendig.

Høyrebacken innså umiddelbart at han var i trøbbel, og protesterte ikke i det hele tatt på marsjordren.

Young Boys tok over og kom til flere sjanser, mens Manchester United ble spilt lave.

– Alt kommer fra utvisningen. Manchester United var komfortable frem til det, sier Manchester United-legenden Paul Scholes i BT Sports-studio.

AVGJØRENDE ØYEBLIKK: Aaron Wan-Bissaka protesterte ikke i det hele tatt på det røde kortet han fikk. Det øyeblikket endret kampen fullstendig.

Ole Gunnar Solskjær gjorde flere endringer for å prøve og holde på 1–0-ledelsen. Jadon Sancho ble ofret rett etter utvisningen, og ved pause ble også Donny van de Beek tatt ut.

Men de røde djevlene måtte til slutt gi etter for det langvarige Young Boys-presset.

Sveitserne rullet opp et fint angrep og Meschak Elias innlegg fant Nicolas Moumi Ngamaleu. Han kom seg foran innbytter Raphaël Varane og satte inn utligningen.

Utover i omgangen presset Young Boys på for 2–1-scoringen, og fem minutter på overtid kom også scoringen for sveitserne: Jesse Lingard spilte ballen rett til Jordan Siebatcheu som kom alene med keeper – og sendte Young Boys til himmels.

Senere i kveld skal de to andre lagene i gruppe F, Villarreal og Atalanta, møtes.